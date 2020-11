Conferencia de Prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 13 de Noviembre de 2020

En la mañanera de ayer viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo presentación de alguna exposición, se limitó a responder las preguntas de los reporteros de los diferentes medios de comunicación que llegan a Palacio Nacional para ser parte de las conferencias diarias que da el Ejecutivo sobre la situación del país, el primer tema se trató sobre la campaña del 2021 y el golpeteo político en su contra para evitar que llegara a la Presidencia del país.

Presidente, buenos días, presidente. Pedro Villa, del periódico El Universal.

Hoy se da a conocer en El Universal que el pasado 8 de octubre, al ampliar su denuncia en la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de utilizar los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 para pagar estrategias para golpear a usted y a otros candidatos de oposición.

¿Cuál es su opinión de esto?, ¿usted conocía de estos pagos paragolpear su candidatura en la elección pasada?

Presidente AMLO: Mire, …pues todo eso se está manejando con independencia, con autonomía, y es la fiscalía la que tiene que proceder como corresponde de un auténtico Estado de derecho.

Sí son casos muy relevantes porque se está implicando a funcionarios del más alto nivel; se trata de mucho dinero, son sobornos, tiene que ver con lo político, involucra al Poder Legislativo, tiene que ver con Pemex, bueno, es un asunto también electoral, porque se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos -que es lo que tiene que probar la fiscalía-, que sí fueron sobornos y que sí, en efecto, se entregó el dinero, se utilizó para campañas y para que se aprobara la reforma energética.

Aunque ya un servidor, un funcionario, un gerente de Odebrecht habla que el dinero lo entregaron para recibir contratos, no para comprar votos, ni en el Congreso ni votos para las elecciones del 2012.

Y ahora se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo una campaña en contra mía, pues tampoco se tenían esos datos, son hechos nuevos, es una ampliación, según la nota del periódico, de la declaración del señor Lozoya.

Entonces, a esperar a que la fiscalía resuelva, eso es lo que yo recomiendo.

Interlocutor: Presidente, hoy también se entrevistó a Juan Villoro. Considera que, si bien en México hay libertad de expresión, considera que usted tiene un cierto discurso discriminatorio desde el poder y que no está mal… que no está bien, perdón, por los señalamientos que ha hecho contra científicos, intelectuales y a ciertos periodistas. ¿Usted cómo ve esta opinión del escritor Juan Villoro?

Presidente: Pues que está en su derecho de manifestarse. Y según lo que leí, él habla que no hay censura en México, lo cual es cierto, no hay persecución a ningún periodista, no se está limitando la libertad de expresión. Hay libertad plena, es un ambiente de tolerancia y, diría, de respeto.

Tengo motivos suficientes para señalar que hay toda una campaña, una gran lanzada en contra del gobierno que represento, casi todos los medios.

Antes, la prensa, los medios, con honrosas excepciones, lo subrayo, se dedicaban nada más a aplaudir, a quemar incienso al presidente, no se podía tocar al intocable; entonces ahora están ejerciendo a plenitud la libertad.

Antes negociaban con la libertad de expresión, era un buen negocio. Por eso, dueños de medios de comunicación, periodistas, eran al mismo tiempo contratistas del gobierno, especialistas en perforar pozos petroleros, especialistas en hacer reclusorios, especialistas en vender sistemas de cómputo. Entonces, se mezclaba el periodismo o el periodismo se utilizaba para tener poder y hacer negocios al amparo de ese poder. Entonces, eso ya no existe, ya ese modelo se agotó.

¿vamos a regresar a como era antes, a entregar miles de millones de pesos el presupuesto para que nos aplaudan, para que nos quemen incienso? No, imagínense cuánto nos estamos ahorrando, cuántas becas para niños pobres, cuánto dinero para atender a la gente más necesitada. No voy a utilizar ese dinero para el bienestar del pueblo para comprar lealtades, para comprar consciencias, para que hablen bien de mí en los periódicos, en la radio, en la televisión. No. Que hablen mal, porque así ahorramos.

Pregunta: Gracias, presidente. Lizbeth Álvarez, de Zona de Medios Globales.

…¿Qué postura tomará su Gobierno ante las inminentes manifestaciones por el Día Internacional de la Violencia en contra de las Mujeres el próximo 25 de noviembre, sobre todo por lo ocurrido en Cancún?

Presidente: Pues lo mismo, que se manifiesten con absoluta libertad, que no haya represión. Nada más exhortar, no sólo en este caso, sino a todos los que protestan, que procuren -y es sólo una recomendación- hacerlo de manera pacífica, sin violencia, y que se manifiesten, protesten y se expresen, y coreen todas las consignas, inclusive hasta palabras fuertes, pero sin violencia, sin agresiones; también, sin destruir bienes públicos, sin afectar comercios.