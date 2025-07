Varias Cajas de Rambután Quedaron Esparcidas en la Carretera

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio de 2025.- El tráfico vehicular se vio interrumpido en el tramo cuando en el Tapachula – Tuxtla Chico, pasando el Hotel Villa Tucán, la carga de fruta de una camioneta cayó al suelo, dejando la vía forrada de rambután, la cual representó un peligro ya que otras unidades vehiculares podrían derrapar y terminar en un accidente al perder el control de su manejo.

En versión de testigos, en ese lugar circulaba una pick up negra con una estructura de hierro adaptada para cargar rejas de fruta, pero la unidad fue cargada con demasiadas rejas, así que el exceso de peso de la carga aunado a la curva cerrada de esa zona, provocaron que dicha estructura se zafara de su base y terminara en el piso de la carretera, tornando roja la carpeta, ya que el rambután se espació a lo largo de varios metros de la misma.

Esto hizo que otros conductores tuvieran que detener su marcha para no derrapar al quedar lisa la vía para transitar.

Al lugar arribaron los elementos de la Delegación de Tránsito del Estadoy otras autoridades, quienes estuvieron acordonado el área y dirigiendo la vialidad, con la finalidad de evitar algún accidente mayor; mientras esto sucedía, se solicitó la grúa en turnopara recuperar la camioneta accidentada, y realizar la limpieza de la carretera por parte del personal de la empresa Azvy Cointer México, Delegación Tapachula, quienes son los encargados del mantenimiento de la misma, desde Tapachula hasta Suchiate.

Estos dieron a conocer que ni la carretera ni los señalamientos, sufrieron averías por lo cual no interpondrían alguna denuncia en contra del propietario de la camioneta que sufrió el accidente. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda