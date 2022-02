¿Excusa o Eterno Problema del Tri?

Édgar Luna Cruz

El futbol es un juego en el que el objetivo final es anotar un gol. El gol te da victorias, las victorias puntos, y los puntos la clasificación.

En la Selección Nacional Mexicana hay crisis de goles, el equipo no genera, los delanteros no marcan y se sufre en el octagonal final de la Concacaf. Algo que no es nuevo, se arrastra de otros procesos. Hoy, el Tricolor se encuentra en tercer lugar de la competencia, con Panamá pisándole los talones.

Por falta de goles.

El cuadro de Gerardo Martino, ha anotado 13 goles en 10 juegos disputados, apenas rebasa el promedio de un gol por encuentro. El mismo Tata ha aceptado que el estado de los atacantes… «Es algo que nos preocupa y nos ocupa, porque llegamos a lugares de la cancha a los que es dificil llegar como lo es a tres cuartos de cancha con el balón controlado, pero después fallamos mucho; esto sucede dentro del área».

Las anotaciones de este año de los delanteros mexicanos evidencian la carencia, y si esto no se arregla en el próximo juego, ante los canaleros, bien podría venirse una catástrofe.

Hablando de los centros delanteros: Raúl Jiménez, no termina de tomar ritmo. Rogelio Funes Mori desperdicia cada oportunidad que se le da. A Henry Martín se le obsequian pocos minutos. Y los demás aportan poco. Sin goles, no hay puntos, y el Mundial no se puede asegurar.

Actualidad Tricolor.

Héctor Moreno y Luis Chaka Rodríguez están suspendidos para el siguiente encuentro y abandonaron a la Selección.

Se espera que Raúl Jiménez esté listo para el encuentro en contra de Panamá, a jugarse hoy en el estadio Azteca.

Rendimiento Desde que Arrancó el Octagonal.

Nombre Partidos con Equipo Goles Partidos con Selección Goles

Raúl Jiménez 21 4 5 1

Rogelio Funes Mori 23 8 8 1

Henry Martín 17 3 6 2

Hirving Lozano 28 5 6 1

Alexis Vega 12 2 6 2

Uriel Antuna 18 1 5 0

Sun