EL QUINTO PODER DE MEXICO

Los “Tuc-Tuc” Proliferan Como Plaga en Zona Fronteriza

Ernesto L. Quinteros

El transporte público conocido como “tuc-tuc” en municipios de la región de la frontera sur de México que colindan con Guatemala, en el último año han proliferado como una plaga.

Los mototaxis que prestan el servicio de transporte colectivo en diferentes comunidades rurales en esta región, han saturado su presencia en municipios como Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate.

Los conductores de estas unidades es común verlos también transitando por la carreteras en doble fila, y en algunos tramos se meten en sentido contrario, representando un peligro para las personas que tienen la necesidad de usar este transporte.

La poca educación vial de los conductores y la sobrepoblación de estas unidades es más que evidente en diferentes localidades, en donde aparte de transitar a alta velocidad, algunos se han dedicado al transporte de migrantes.

Sin duda esta situación es parte de una expresión del desempleo que impera en esta franja fronteriza, en donde jóvenes y adultos han decidido incursionar de choferes en esta modalidad del transporte público, que aparte de ser inseguro, se ha venido encareciendo cada día más.

Por increíble que parezca, cada vez aparecen más unidades de “mototaxi”, mientras que las autoridades competentes siguen sin poder regularlos.

Automovilistas y población en general, así como propietarios de mototaxis que cuentan con los permisos necesarios para brindar el servicio de transporte, exigen a las autoridades que se realicen operativos de vigilancia, una para que se sancione a los choferes que ponen en riesgo a la población, y por otro lado que se saque de circulación a decenas de unidades que no tienen permiso.

Transportistas conocedores del tema, aseguran que para nadie es un secreto que hay personas que están incursionando en este negocio, principalmente para brindar servicio de transporte a migrantes que cruzan de manera ilegal a territorio mexicano, el problema es que ya no hay orden.

Y lo más delicado es que día con día siguen apareciendo más y más unidades. En donde también tienen mucha culpa autoridades locales, quienes solapan las unidades piratas por acuerdos políticos e intereses económicos.

Datos extraoficiales indican que presuntamente hay, en todos los municipios fronterizos, un promedio de 15 mil unidades entre piratas y regulares.

La pregunta es ¿para cuándo las autoridades correspondientes pondrán orden?, ya que la situación se complica cada día más.

Y es que otro tema que preocupa son los accidentes en donde se han visto involucradas estas unidades.

Capacitan a Choferes.

Desde que inició la pandemia, y obligó a la población a varios meses de confinamiento y evitar eventos sociales, los problemas en los hogares, así como el desempeño en varias áreas laborales como el transporte público, incrementó el estrés, y una gran diversidad de problemas en la conducta de las personas, como los choferes de colectivos.

Es por ello que un grupo de transportistas en Tapachula decidió implementar una capacitación con psicólogos para afrontar el aumento en el número de asaltos a los conductores, y por el alza también de las acusaciones de presunta violencia a las pasajeras, aunque en algunos casos consideran no tienen fundamento.

La instrucción fue para los choferes, directivos, socios, personal administrativo “en relación a lo que estamos viviendo en estos momentos en el país, tanto la mujer ha sido violentada, como el hombre también con las acusaciones a veces injustas”.

Varios de los temas están relacionados con la masculinidad y el desarrollo humano.

Y es que también hay que decirlo, en ocasiones, los concesionarios del transporte colectivo no tienen el cuidado necesario al contratar a choferes, que en ocasiones han resultados unos grandes delincuentes. Así que la iniciativa de capacitar a su personal es buena.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva DE SU AUTOR y no del periódico que la publica.

Comentarios y denuncias:

[email protected]

Visita: www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico

Web:

elquintopoderdemexico.com

#AplanaLaCurva

#QuedateEnCasa

#TodosSomosElQuintoPoderDeMexico