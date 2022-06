Tratantes Captan 57 Niños al día

María Cabadas

En México se estima que 57 niños cada día van al mercado de trata, principalmente sexual, negocio que a los delincuentes les deja más ganancias que el tráfico de drogas, alerta Fernando Landeros, presidente de la Fundación Freedom, creada hace más de cuatro meses.

«Se calcula que 21 mil niños son secuestrados o enganchados cada año por las mafias de la delincuencia para fines de explotación sexual en territorio nacional», precisa Landeros, quien agrega que el organismo que encabeza ha rescatado a 26 menores de edad víctimas de trata en Cancún, Quintana Roo.

«No podemos ser indiferentes ante ese problema ni mucho menos quedarnos de brazos cruzados. Cada hora, más de dos adolescentes, niñas y niños son captados por redes de trata. Este delito se tiene que hacer visible», comenta a EL UNIVERSAL.

Subraya que Cancún, Cozumel, Puerto Vallarta y Tlaxcala se han convertido en paraísos sexuales, donde niñas y niños son víctimas de trata de personas.

Advierte que, de acuerdo con varias fundaciones y activistas, es alarmante el alcance que tiene el delito de la trata infantil, por lo que destaca el hallazgo de una fosa clandestina en la frontera sur de Chiapas hace apenas algunos días, en la que se han encontrado cuerpos de niñas y niños, muchos de ellos migrantes, sin órganos y con huellas de haber sido abusados sexualmente.

El también director de Fundación Teletón asegura que hace tres años vio una cinta titulada Sounds of freedom (Sonidos de libertad), que aborda el tema del abuso sexual y la trata infantil, «del que no sabía que existía y menos que era un problema tan grave», que fue lo que fundamentalmente lo llevó a crear esa ONG, cuya sede se encuentra en la referida entidad.

Dice que la asociación que dirige destinará esfuerzos para prevenir esos delitos y brindar asesoría jurídica y rehabilitación.

«Vamos a hacer campañas importantes, globales, robustas, con medios de comunicación sensibles, para visibilizar estos temas. Vamos a realizar campañas de concientización con las madres y padres de familia para prevenir esos ilícitos, que sepan del riesgo que implican los videojuegos. Vamos a impulsar varias propuestas para mejorar las leyes, incrementar las penas y trabajaremos en el tema de rehabilitación para tratar de construir ese rompecabezas que se quebró», explica.

En el evento estuvieron presentes la señora Perla Díaz de Ealy, Presidenta de la Asociación Mujeres en Apoyo al Estudio del Periodismo y la Comunicación (Maepec), así como Perla Ealy Díaz, Directora de Suplementos de EL UNIVERSAL.

Ayer, la organización civil Freedom realizó la conferencia Abuso y Trata Sexual Infantil, un infierno en la Tierra, que fue impartida por Daniel Habif, influencer, conferencista internacional y autor de los libros Las trampas del miedo, Inquebrantable y China: la trampa de la globalización, quien destacó que la trata infantil «es una sentencia y una condena de muerte perversa, de la que no podemos ser indiferentes». Sun