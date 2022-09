Aerolíneas Temen a Fusiones y Adquisiciones

A dos años y medio de que inició el peor declive en el tráfico de pasajeros en la historia de la aviación comercial, el sector aún no recupera el nivel de ingresos que tenía antes de la pandemia. Por esta razón, las aerolíneas temen cualquier fusión o adquisición en el mercado, pues necesitan cuidar su flujo de efectivo.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) anticipó que la aviación comercial saldrá de la crisis más pequeña y cautelosa, por lo que es poco probable que las aerolíneas traten de expandirse a través de adquisiciones. La parálisis fue tan severa que aún están en tierra cientos de aviones en todo el mundo y, en algunas rutas, las aeronaves vuelan casi vacías.

«Será una industria más pequeña. No vamos a recuperar toda la capacidad que teníamos antes de la pandemia», estimó el director general de la IATA, Willie Walsh, en un reporte. Hizo referencia a las aeronaves que siguen en tierra debido a que el flujo de pasajeros aún no supera los niveles de 2019, así como a despidos de personal tanto de tierra como aire en los aeropuertos, e incluso entre autoridades encargadas de coordinar la seguridad y tráfico en Estados Unidos. Se trata de puestos que no se van a reponer en todos los casos.

«La industria será más cuidadosa. No espero que haya mucha actividad en el tema de fusiones y adquisiciones, porque las empresas guardarán aún más el dinero que tienen», dijo Walsh.

En diciembre de 2020 se fusionaron Mokulele Airlines y Makani Kai Air; y en julio de 2022 lo hicieron Frontier Airlines y Spirit Airlines. Están pendientes las fusiones de Southern Airways y Air Choice One, y de JetBlue Airways con una parte de Spirit. Walsh, quien fue presidente ejecutivo de British Airways, opinó que gastar efectivo en estos momentos podría ser riesgoso.

Sin embargo, dijo, habrá cierta consolidación del sector a medida que algunas aerolíneas se hagan más pequeñas y otras dejen de operar, pero no por fusiones. La IATA proyectó que será hasta 2024 cuando el tráfico de viajes aéreos regrese a los niveles de 2019. En tanto, las aerolíneas que sobrevivan llenando el vacío de las que dejaron de operar, deberán ser cuidadosas en qué tan rápido se reconstruyen, por lo que la asociación pidió cautela.

América Latina

Este año, Abra Group, el holding que reúne a la colombiana Avianca y GOL, la segunda aerolínea más grande de Brasil, generó especulación en la consolidación de las compañías en la región. «Con cada crisis viene una nueva consolidación… unas empresas entran en quiebra y desaparecen, como Mexicana e Interjet», dijo Carlos Ozores, vicepresidente de la consultora de aviación ICF, para Trade News. También se especula sobre la quiebra de Aeromar.

Ozores explicó que Estados Unidos es el mercado más consolidado, pues cuatro aerolíneas tienen 80% del mercado. «América Latina ha tenido poca consolidación y sigue siendo un mercado relativamente fragmentado. Los ejemplos de consolidación en la región han sido Avianca-Taca y luego LAN Airlines-TAM Líneas Aéreas. Ninguno de esos ejemplos ha sido particularmente exitoso», opinó.

En América Latina parece poco probable una mayor consolidación. En la actualidad existen tres grandes grupos: Avianca-Gol-Viva; Latam y Copa; y algunas expansiones de AeroRepública en Colombia. En Europa ya están consolidados los tres grandes grupos: Grupo Lufthansa con Lufthansa, Swiss, Brussels y Austrian; IAG dueña de British Airways, Iberia, Aer Lingus, Volaris y Leve y Air France-KLM, con subsidiarias como Transavia, por lo que es poco probable otra integración.

Las aerolíneas buscan responder a las presiones por reducción de costos a través de sinergias en sus operaciones y acceso a aeropuertos, en el que los horarios de aterrizaje y despegue son cada vez más escasos.

Así, van quedando pocas líneas aéreas que puedan sumarse a grandes grupos, ya que estos muestran poco interés por sumar a las empresas que van quedando, como Aerolíneas Argentinas o Boliviana de Aviación. Aeroméxico, por cultura y su esquema accionario con Delta, es poco factible que se fusione con otra compañía, opinó Ozores.

De acuerdo con la consultora Frontier Economics, el tráfico se ha estado reactivando gradualmente desde 2021 y en lo que va de 2022, pero es incierto cuándo se recuperará por completo. «Los viajeros de negocios han aprendido a arreglárselas con las videollamadas, mientras que las pruebas y requisitos de cuarentena han afectado las ganas de viajar de las personas que lo hacen por placer», indicó Frontier.

Sobre las fusiones y adquisiciones, mencionó que hay interés por llevar a cabo algunas, pero se retrasan por diversos temas. El acuerdo anunciado por International Airlines Group, dueño de British Airways e Iberia, de comprar la española Air Europa enfrenta una fuerte investigación de la Comisión Europea.

Mientras Air Canada abandonó sus planes de adquirir una parte de Transat después que el acuerdo se enfrentó a resistencias por parte de los reguladores. Por si fuera poca la presión que dejó la pandemia, agregó Frontier, las aerolíneas enfrentan mayores costos por la turbosina y medidas como la reducción de las emisiones de CO2 a medida de que los gobiernos son más serios con el calentamiento global. Ante esto, los boletos de avión se encarecieron 12% en agosto, superando a la inflación, cuya tasa fue de 8.7%, reportó Inegi. Sun