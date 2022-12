EL QUINTO PODER DE MEXICO

Traficantes Burlan Seguridad Migratoria por Ruta Marítima; ¿Y la Marina?

Ernesto L. Quinteros

De nada han servido los operativos y la instalación de puestos de control migratorio en diferentes puntos de la geografía chiapaneca. Sobre todo en carreteras y puntos estratégicos en esta región de la frontera sur de México que colinda con Guatemala. En donde se ha asignado las 24 horas, todos los días, personal del INM y Guardia Nacional.

Y es que ahora, los traficantes de indocumentados están utilizando rutas marítimas, lo que les reditúa millonarias ganancias económicas, además de que mejoran los tiempos para poder llegar al centro del país.

En este rotativo con oportunidad se le ha dado seguimiento al fenómeno migratorio, que estalló cuando empezaron a llegar a esta región las primeras caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica en el 2018.

Y conforme ha ido pasando el tiempo, los traficantes han ido modificando su modo de operar. Así como el fenómeno migratorio se ha ido agudizando, con la llegada de migrantes de distintos países del mundo.

Según información proporcionada por los mismos migrantes que ya se encuentran en el centro del país y en el norte de México. Lograron burla toda la vigilancia migratoria instalada en puntos estratégicos de la geografía estatal, con el apoyo de los traficantes que ahora han fortalecido sus operaciones por vía marítima.

Los denominados “polleros o coyotes” embarcan de manera clandestina a los indocumentados, utilizando lanchas pesqueras en aguas del océano Pacifico. En algunos puntos lo hacen del lado guatemalteco, así como desde embarcaderos improvisados en el litoral chiapaneco.

De esa manera los traficantes de indocumentados burlan la vigilancia migratoria existente no solo en la región de la costa de Chiapas, sino también en la parte norte de la entidad.

Es por eso que ahora existe una alta concentración de migrantes en el istmo de Tehuantepec.

Y cuando analizamos esta situación nos preguntamos ¿Y la Marina? Porque no se ha sabido de ninguna detención u aseguramiento de migrantes por parte de los elementos de la Armada de México.

¿O será que los elementos de la Armada de México no tiene presupuesto para movilizar sus embarcaciones y patrullas marítimas? Digo, ya ven que se ha sabido de un caso reciente de que un helicóptero de la marina se desplomado supuestamente por falta de combustible.

Entonces algo está pasando ahí, o más bien algo está fallando en la SEMAR. Y mientras tanto, grupos de traficantes de indocumentados están haciendo su agosto transitando por vía marítima, sin que nadie los moleste.

Esta situación sin duda es muy lamentable, ya que desde hace varios años la Armada de México se ha ganado el reconocimiento de la población como una institución de seguridad “confiable”. Pero a cómo están las cosas en esta frontera sur, ya hay muchas dudas.

Peligro en Aguas del Pacífico.

Sin duda la ruta marítima que utilizan los traficantes de indocumentados en aguas del Océano Pacifico, es de las más peligrosas.

Sobre todo porque utilizan embarcaciones pesqueras que saturan hasta con 50 personas o más en algunos casos. Por lo que se podría dar una naufragio, y a los migrantes, que van pagando fuertes sumas de dinero, ni si quiera les dan un chaleco salva vidas.

Sin el ánimo de ser pesimistas o aves de mal agüero, estamos ante la posibilidad de que en cualquier momento se genere un trágico accidente, en donde podrían perder la vida ahogados mujeres y niños. La observación es a tiempo, porque después vendrá la repartición de culpas.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

