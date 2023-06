EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Atención Mediatica a “Corcholatas” Resta Importancia a Inseguridad y Violencia

Mientras en la agenda mediática en nuestro país, el tema principal son “las corcholatas”, concepto creado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para referirse a los aspirantes presidenciables del partido en el poder “Morena”; en distintas entidades del territorio nacional las “balaceras y enfrentamientos armados entre grupos criminales no paran”.

En pocas palabras, como coloquialmente dice nuestra gente, a nuestra clase política “les está valiendo madres la balacera”.

Según reportes oficiales de las mismas autoridades, durante la primera semana de Junio, “694 personas fueron asesinadas en nuestro país”, y esta cifra es la más alta para inicio de mes, después de las 738 personas asesinadas en los primeros nueve días del presente año.

En plena recta final del sexenio morenista, la inseguridad y la violencia se siguen recrudeciendo y se encuentra en niveles nunca antes vistos.

Vivir en paz sigue siendo una demanda de miles de familias en distintas entidades del territorio mexicano.

El gobierno federal morenista, sigue hasta el momento incompetente en el tema.

La estrategia nacional de seguridad para lograr la pacificación en México, no se ve por ningún lado.

La Guardia Nacional, corporación creada en el presente sexenio no ha servido de nada, y representa un fracaso millonario.

Mantener a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Marina en las calles, haciendo labores de seguridad pública, también no ha logrado bajar los índices de inseguridad y violencia. Más bien todo lo contrario “el baño de sangre continua en México”.

Los militares operan al marguen de la ley, y los han obligado también a responder con violencia contra los grupos criminales. Incluso a las fuerzas militares en muchos de los casos se les ha expuesto a complejos procesos legales, ya que se les exige a perseguir criminales y en muchos incidentes se les reprende y sanciona cuando hacen uso de sus armas.

Las estadísticas ahí están, y los números no mienten, la inseguridad y la violencia se ha apoderado de diferentes entidades del país.

Es triste decirlo, pero en nuestro país se cometieron “77 homicidios diarios” del 1 al 9 de junio, la mayoría en Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Baja California y Jalisco, según cifras preliminares del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). ¿Alguien dijo que quería un cambio?

CONCENCIA ECOLOGICA: EZM

Emprender acciones de concientización para el cuidado al medio ambiente, es sin duda un buen acierto para ir revirtiendo poco a poco los efectos del cambio climática.

Sin temor a equivocarme, todos nos estamos quejando de los fuertes calores que se están registrando en amplias zonas de nuestro país.

Algo inédito, sobre todo para regiones como la nuestra en donde todavía tenemos abundante vegetación. Lo que nos demuestra que a pesar de ello no estamos exentos de los fenómenos naturales, producto del calentamiento global.

Por eso fue más que acertado el exhorto que hizo el diputado local, Enrique Zamora Morlet a niños y maestros del Colegio Benemérito de las Américas, con quienes realizó acciones de reforestación en el marco de la semana del medio ambiente.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

