Las Necesidades más Apremiantes de las Juventudes y Porqué Debemos Comprometernos con Satisfacerlas

Cristian von Schulz Hausmann

Director General de Merck México

Es común escuchar que los jóvenes «son el futuro de la humanidad». Y es verdad que a ellos les tocará vivir en el mundo del mañana y serán quienes construirán las décadas por venir. Sin embargo, rara vez se les toma en cuenta al momento de tomar decisiones que afectarán sus sueños y aspiraciones. De acuerdo con una encuesta del Foro Económico Mundial, la mayoría de los jóvenes de hoy están conscientes de que les tocará llegar a la adultez en un mundo con muchos desafíos por enfrentar.

La pandemia de Covid-19 se tradujo en cierres de escuelas, retraso escolar y desempleo. No solo eso: los sistemas socioeconómicos que hicieron posible el progreso global y trajeron prosperidad tras la Segunda Guerra Mundial también han ocasionado desigualdad, conflictos sociales y una crisis climática que, de no atenderse, podría poner en riesgo la supervivencia de las generaciones futuras. Los jóvenes tienen razón de estar profundamente preocupados y enojados. Y tiene sentido que sean ellos quienes lideren la transición hacia una sociedad con mayor paridad intergeneracional.

Los diálogos organizados en 146 ciudades del mundo como parte de la comunidad “Global Shapers” del Foro Económico Mundial, que reúne a jóvenes de entre 20 y 30 años para enfrentar algunos de las problemáticas más urgentes de la humanidad, resultaron en un plan de recuperación (Davos Labs: Youth Recovery Plan) que proporciona soluciones para un mundo más resiliente, sostenible e inclusivo, como detener el uso de combustibles fósiles (carbón, gas petróleo), un plan de acceso digital para hacer realidad el acceso universal al internet, o combatir la desinformación y las peligrosas opiniones extremistas.

Esta encuesta también reveló que cerca de la mitad de los jóvenes entrevistados sentía no contar con las habilidades adecuadas para el mundo laboral del futuro.

Esta preocupación no es infundada. De acuerdo con un reporte reciente de UNICEF, casi tres cuartas partes de los jóvenes de entre 15 y 24 años en 92 países no están adquiriendo los conocimientos y las habilidades que requieren para encontrar empleos decentes el día de mañana. Datos de 77 países muestran que más de la mitad de los niños de menos de 10 años son incapaces de leer y comprender un texto sencillo.

Este bajo desempeño está presente en países de todos los niveles de ingreso, pero particularmente en países de ingresos bajos y medios-bajos, en donde viven más de la mitad de los niños y jóvenes del mundo.

Pero la crisis va más allá de malos resultados de aprendizaje en alfabetización y aritmética básicas. La gran mayoría de los niños y jóvenes carecen de las competencias socioemocionales, digitales y laborales necesarias para alcanzar el éxito no solo en la escuela y en el trabajo, sino en la vida. Desarrollar dichas competencias requiere de un enfoque holístico.

Además de educación de calidad, los jóvenes necesitan contar con servicios sanitarios que garanticen su salud física y mental, así como desarrollar un sentido de comunidad y de pertenencia.

Ya sea a través de su familia, de sus amigos, o mediante su participación en organizaciones o grupos de apoyo, generar conexiones significativas puede proporcionarles estabilidad emocional y ayudarles a prosperar.

De no hacerlo, podrían caer en hábitos nocivos como el alcoholismo o la drogadicción. Por ello, es fundamental que como sociedad, le demos a los jóvenes oportunidades de desarrollar su creatividad y aprovechar su pasión y energía. Debemos ofrecerles espacios para que expresen su individualidad y sientan que forman parte de algo más grande que ellos.

En este sentido, contar con modelos a seguir es fundamental. Y, afortunadamente, en años recientes hemos sido testigos de un auge del activismo juvenil en todo el mundo. La energía y el idealismo de las juventudes siempre han sido una fuerza poderosa que ha impulsado cambios sociales y la lucha por la democracia, los derechos humanos y la justicia. Sun