La Inflación Cumple 3 Años y Medio por Arriba del 4%

El Banco de México (Banxico) cumple tres años y medio fallando al régimen de objetivos de inflación que adoptó a comienzos de este siglo como marco para la conducción de su política monetaria.

En cambio, países como Perú y Chile, que empezaron a recortar las tasas de interés antes que Banxico, ya llegaron a la meta que establecieron sus bancos centrales.

Desde principios de 2021, el bolsillo de los mexicanos enfrenta una inflación de más de 4%, que subió rápidamente por el elevador y baja a paso lento por las escaleras, dijeron analistas a EL UNIVERSAL.

Destacaron que se trata de la racha más prolongada por arriba de 4% en los últimos 22 años. Entre más tarde Banxico en llegar al objetivo considerado con precios bajos y estables, más duro será el golpe para el bolsillo, sobre todo de los más pobres, opinaron.

El régimen de Banxico establece una meta explícita de inflación anual de 3%, cuya consideración principal es que hay una amplia gama de factores fuera del control de la autoridad que en el corto plazo pueden incidir sobre el comportamiento de los precios al consumidor, por lo que estableció un intervalo de variabilidad de 2% a 4%.

El Inegi informó que la inflación fue de 5% en agosto, luego de llegar a más de 8% en el brote inflacionario posterior a la pandemia.

Tarde, pero ¿seguro?

La institución que gobierna Victoria Rodríguez Ceja desde enero de 2022 se ha topado con varias presiones en los precios, en especial de algunos agropecuarios, energéticos y de servicios, durante el trayecto al cumplimiento puntual de 3% que prevé para fines de 2025.

«Es importante el tiempo que ha tomado la inflación para acercarse a la meta», dijo el economista en jefe del grupo financiero Ve por Más (BX+), Alejandro Saldaña.

En su opinión, a veces es mejor hacerse un poco de lado de las divisiones que se hacen de la inflación subyacente y no subyacente a la hora de tomar decisiones de política monetaria por el efecto lascivo sobre los más pobres.

El Inegi reporta que las frutas y verduras se encarecieron 12.6% en agosto y lideran las alzas de los últimos años.

Saldaña hizo ver que van más de tres años en que la inflación está muy por arriba de la aspiración de Banxico, de 3%, que busca preservar el poder adquisitivo del peso.

Esto sucede frente a un panorama incierto con riesgos al alza que siguen estando latentes e incluso algunos materializándose, señaló.

El director de Renta Fija e Inversiones en Sura Investments, Joaquín Barrera, expuso que México y Colombia son los dos países en América Latina que aún están lejos de sus objetivos de inflación.

De los que ya lo lograron destaca Perú, con una inflación en agosto de 2%; Chile, 3%, y Brasil está viendo si llega o no, comentó.

La razón, explicó, es que Perú comenzó previamente a aflojar su política monetaria, al iniciar el ciclo de recortes más temprano, al igual que Chile, prácticamente ocho meses antes que México.

Estaban en condiciones de hacerlo porque la inflación empezó a ceder antes, matizó.

«México se tardó más porque estamos mucho más ligados a Estados Unidos y la Fed [Reserva Federal] no daba indicios de que iba recortar y Banxico no lo hizo», expuso.

Un desafío más puntual lo están observando en Brasil, dijo, donde la inflación ha brincado más.

Sin embargo, desde su punto de vista, el resto de los países se han mantenido muy ordenadamente con un descenso en la inflación y políticas monetarias reaccionando acorde a la disminución de tasas.