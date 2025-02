Ellos son los 29 Narcos Extraditados de México a EU

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaron que, esta mañana, 29 personas pertenecientes a organizaciones criminales y privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país fueron trasladadas a Estados Unidos.

Estas extradiciones ocurren mientras el Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el secretario Marco Rubio en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington sobre acuerdos de coordinación con el mandatario Donald Trump.

De acuerdo con fuentes federales, EL UNIVERSAL tiene conocimiento de que entre los extraditados se encuentran el capo mexicano Rafael Caro Quintero, así como los fundadores de «Los Zetas» Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42.

Esta es la lista de extraditados:

Rafael Caro Quintero, «El Narco de Narcos»

Al narcotraficante se le liga como responsable de la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique, Kiki Camarena.

Caro Quintero, quien se inició en el negocio sembrando marihuana, fue detenido en 1985 en Costa Rica y después de haber pasado 28 años encarcelado en un penal estatal de Jalisco, salió en libertad en 2013; días después un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en su contra.

La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), reconoce a Caro Quintero como el verdadero líder del cártel de Sinaloa después de Miguel Ángel Félix Gallardo «El jefe de jefes» y tras la caída de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

La DEA ve al «Narco de Narcos» como el único que puede conciliar a los jefes del narcotráfico en México, pues junto con Ismael «El Mayo» Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, «El Azul», fueron forjadores de la estirpe del tráfico de drogas en México.

Los servicios de inteligencia estadounidenses ubicaban a los operadores de Rafael Caro Quintero en Phoenix, Arizona, entidad ubicada al centro de los Estados Unidos y desde donde se coordina la distribución de drogas a todo Norteamérica.

El «Z-40»

Miguel Ángel Treviño Morales fue el principal comandante de la asociación delictiva «Los Zetas» antes de su caída en julio de 2023. Según la BBC, parte de su vida está relacionada con el norte y no sólo en México, ya que se cuentan con reportes que indican que vivió en Dallas, Estados Unidos.

Treviño entró al Cártel del Golfo, comandado por Osiel Cárdenas Guillén, y, gracias a su conocimiento en rutas de contrabando y contactos, obtuvo un puesto de jefe de plaza en dicho cártel en Nuevo Laredo. Por tensiones en el Cártel del Golfo y Los Zetas, posteriormente ocurrió la separación de estos grupos delictivos; situación que orilló a «Z40» a consolidar el manejo de los Zetas.

En 2007, Treviño había tomado control del corredor del tráfico de drogas y se hizo cargo de industrias ilícitas como tráfico de personas. Posterior a la muerte de Heriberto «El Lazca» Lazcano en 2012, Treviño se consolidó como cabecilla del cártel.

El «Z-42»

Omar Treviño Morales se desempeñó como jefe de Los Zetas desde 2013, luego de que su hermano Miguel Ángel, conocido como el narcotraficante más sanguinario de México, fuera detenido.

En la asociación delictiva se dedicó a actividades ilícitas como el tráfico de personas, armas y estupefacientes, así como extorsión, secuestro y robo de hidrocarburos.

«Z-42» fue detenido en 2015 en San Pedro García Garza, en Nuevo León. En aquel entonces, se le relacionó con la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y el ataque al casino Royale. Antes de su caída, la extinta PGR ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos a quien brindara información para su detención.

Este es el nombre de los 29 extraditados

Todos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; para después ser dirigidos a las siguientes sedes en Estados Unidos:

Chicago, Illinois:

* José Ángel Canobbio Inzunza, alias «El Güerito» y/o «El 90», líder del grupo armado «Los Chimales», quien realizaba tareas de protección de «Los Chapitos», segundo al mando del grupo delictivo Los Chapitos.

* Norberto Valencia González, alias «Socialitos», operador financiero para el «Cártel de los Beltrán Leyva», a través de cinco empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Motivo (M): Tráfico de drogas.

Houston, Texas:

* Evaristo Cruz Sánchez, alias «El Vaquero», líder regional del «Cártel Golfo». M: Tráfico de drogas.

* José Alberto García Vilano, alias «La Kena», líder del grupo de «Los Ciclones» en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo (CDG). M: Tráfico de drogas y lavado de dinero.

* Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. M: Homicidio.

– McKinney, Texas:

* Lucio Hernández Lechuga, alias «Z-100» y/o «El Lucky», líder regional de «Los Zetas» en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. M: Tráfico de drogas.

* Ramiro Pérez Moreno, alias «El Rama», líder regional del cártel «Los Zetas». M: Tráfico de drogas.

* José Rodolfo Villareal Hernández, alias «Gato», jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva. M: Conspiración, acecho interestatal.

* Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias «Alfa Metro», líder regional del cártel «Los Zetas» con zona de operación en la zona norte de Coahuila. M: Tráfico de drogas.

Nueva York:

* Rafael Caro Quintero, alias «Don Rafa», líder fundador del «Cártel de Guadalajara». M: Tráfico de Drogas.

* Vicente Carrillo Fuentes, alias «El Viceroy», se convirtió en el líder del «Cártel de Juárez». M: Tráfico de drogas.

Phoenix, Arizona:

* José Bibiano Cabrera Cabrera, alias «El Durango», jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, vertiente de «Los Chapitos», en el municipio de Altar, Sonora. M: Tráfico de drogas.

* Andrew Clark, alias «El Dictador», fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Motivo (M): Tráfico de Drogas y Homicidio.

* Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva «Los Rusos» vinculada al «Cártel de Sinaloa», fue fundador de la banda denominada «Los Infantes». M: Tráfico de droga.

* Inés Enrique Torres Acosta, alias «El Kiki Torres», jefe de seguridad de «El Mayo Zambada». M: Tráfico de drogas.

* José Guadalupe Tapia Quintero, alias «Lupe Tapia», lugarteniente del Cártel Sinaloa, operador de alto rango de «El Mayo Zambada». M: Tráfico de drogas.

* Jesús Humberto Limón López, alias «El Chubeto», líder fundador de «Los Cazadores-Cártel de Sinaloa», grupo afín a Los Chapitos. M: Tráfico de Drogas.

San Antonio, TX:

* Jesús Alberto Galaviz Vega, alias «Z-13», Líder del Cártel de Los Zetas, quien coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas, M: Tráfico de drogas.

* Luis Gerardo Méndez Estevane, alias «El Tío», Perteneció al grupo delictivo «Los Aztecas», brazo armado de «La Línea», actualmente «La Empresa», con operación en Chihuahua. M: Delincuencia organizada.

* Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias «La Bola», líder del cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas, Tráfico de armas y Lavado de dinero.

Washington, D.C

* Carlos Algredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. M: Tráfico de Drogas.

* Rodolfo López Ibarra, alias «Nito», jefe plaza de la célula delictiva «Los Beltrán Leyva» en Nuevo León. M: Tráfico de drogas.

* Antonio Oseguera Cervantes, alias «Tony Montana», principal operador financiero y logístico del CJNG. M: Tráfico de Drogas.

* Alfredo Rangel Buendía, alias, «El Chicles», líder regional del Cártel de Los Zetas. M: Tráfico de Drogas.

* Miguel Ángel Treviño Morales, alias «Z-40», ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas.

* Oscar Omar Treviño Morales, alias «Z-42», considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. M: Tráfico de drogas.

* Erick Valencia Salazar, alias «El 85», líder de «Los Matazetas». M: Tráfico de Drogas.

White Plains, NY:

* José Jesús Méndez Vargas, alias «Chango», líder y fundador de «La Familia Michoacana». M: Tráfico de drogas.

* Itiel Palacios García, alias «Compa Playa», líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz. M: Tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.

Durante la operación no se registraron incidentes de acuerdo con el comunicado oficial. Sun