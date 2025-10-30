EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

El Cambio Climático Amenaza a Cultivos de la Región del Soconusco

* Urge Impulsar Proyectos de Investigación.

En la ciencia y la tecnología están las alternativas de solución a una gran variedad de problemas que genera el cambio climático.

Independientemente del gran cumulo de problemas que enfrenta el sector agrícola en la región y en el país. También están las afectaciones por condiciones climáticas, como la sequía o el exceso de lluvias.

Hacemos el comentario porque son muy pocos los proyectos financiados y dedicados a la investigación para buscar soluciones en el sector agrícola.

Por eso toma relevancia, la presentación del proyecto “cosecha de lluvia mediante embalses y represas”.

Hace unos días el Dr. Moisés Alonso Báez, investigador del Campo Experimental Rosario Izapa del INIFAP y catedrático de Ingeniería de Riego en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UNACH, destacó la urgencia de adoptar esta práctica durante un módulo de vinculación con estudiantes universitarios.

Manifestó que el pensamiento de que ‘aquí llueve mucho’ ya no es válido. Ya que en la región tenemos seis meses secos donde los cultivos no alcanzan su máximo potencial por falta de agua.

Y en la región de Huehuetán, un proyecto privado demuestra los beneficios de esta técnica: un embalse natural o laguna de captación que aprovecha los escurrimientos de unas 125 hectáreas. Aunque su propósito inicial era conservar la biodiversidad, hoy representa una alternativa real como reserva hídrica para riego agrícola.

El especialista explicó que estos reservorios pueden almacenar volúmenes suficientes para cubrir el uso del agua en cultivos estratégicos durante la época de estiaje, como el maíz un embalse con capacidad de 25,000 m³ y puede asegurar el riego de varias hectáreas y garantizar una producción estable.

Asimismo, el banano, dado su alto requerimiento hídrico hasta 1,100 m³ por hectárea al año, por lo que llamo a los productores bananeros a replicar este sistema y reducir su dependencia de los distritos de riego.

El investigador señaló que existe una propuesta en el Congreso de la Unión para incorporar los sistemas de captación de lluvia en la Ley de Aguas Nacionales.

Esta iniciativa busca, motivar a los propietarios a construir sus propios embalses, otorgar incentivos económicos a quienes conserven y aprovechen el agua de manera sustentable, en lugar de imponerles las altas tarifas actuales.

Subrayó que estos proyectos, cuyo principal costo radica en la construcción de la cortina de contención, no solo aseguran el abasto hídrico para la agricultura sino que también promueven la biodiversidad y el ecoturismo.

Proyectos como el que hoy comentamos son contados, a pesar de la gran necesidad existente en el sector agrícola. Por lo que valdría la pena que las autoridades retomen este tipo de investigación y actividades.

Porque el tiempo nos está alcanzando, y el sector agrícola lamentablemente continúa desprotegido.

Cancelan Caravana Migrante

La convocatoria de la caravana migrante para salir este jueves 30 de Octubre solamente logró enlistar a “600 personas” de diversas nacionalidades, por lo que los organizadores decidieron cancelar la movilización.

El objetivo era integrar al mayor número de personas posibles para este jueves a las 5:00 de la mañana en el Parque del Bicentenario y salir caminando de esta ciudad.

El recorrido iba a ser el mismo que han utilizado los extranjeros, desde que se iniciaron las caravanas en esta frontera sur.

A pesar de ello, la inquietud sigue viva, ya que los migrantes varados en esta localidad insisten en que se quieren ir de aquí, por diferentes circunstancias. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

