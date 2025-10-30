Inician Procedimiento de Inhabilitación por 10 Años a Exfuncionarios de INDEPORTE

*Por Hechos Ocurridos en 2020, Donde Falleció una Menor.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 29 de Octubre del 2025.- Las autoridades de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, inició el proceso de inhabilitación de dos ex funcionarios del Instituto del Deporte en Chiapas.

Con lo que se reabre la carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en el 2020, en donde perdió la vida una menor de edad de tan solo 13 años.

Lo anterior se desprende de la información ofrecida por el Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romeo Basurto, quienes explicaron que en el marco de una mesa de trabajo y atención a madres buscadores, uno de los puntos fue atender dicho caso.

El fiscal -dijo- que se inició de inmediato el procedimiento administrativo para inhabilitar a personal del INDEPORTE, por el caso de la menor Jade Guadalupe Yuin Gómez, un caso muy conocido públicamente en la capital del estado.

Por su parte la Secretaría Anticorrupción destacó que por instrucciones del señor Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha mantenido estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para trabajar en los hechos ocurridos en 2020.

“Quiero comentarles que el pasado 7 de octubre de 2025, la Fiscal contra Feminicidios, Cintia Velázquez Sánchez, dio vista a esta Secretaría Anticorrupción y nosotros recaímos con un número de investigación, que es el Sistema de Atención Ciudadana, que le damos número de 9000, diagonal 2025”, comentó.

Apuntó que en la reunión que sostuvieron con el colectivo Madres en Resistencia, trabajando coordinadamente con la Fiscalía General del Estado. De manera inmediata procedieron a realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa, que es lo que le corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con el número de Procedimiento de Responsabilidad 28-D-2025-A.

La víctima afectada es una menor de edad en el año 2020, contaba con 13 años de edad. La fecha de los hechos es 14 de enero de 2020. Y el lugar de los hechos fueron en el área de gradas del Instituto del Deporte y el horario del suceso fue entre 12:00 y 13:00 horas aproximadamente. Y la disciplina que practicaba la menor era judo.

Romeo Basurto subrayó que los servidores públicos señalados en este tema es la ex directora del Indeporte, el ex entrenador de judo y la psicóloga que fungía en ese momento.

“¿Qué puedo comentar al respecto?

Hoy, precisamente respetando en todo momento el debido proceso y en estricto apego a la ley, se llevaron a cabo las audiencias.

La ley es muy clara en los procedimientos de responsabilidad.

Tenemos que emplazar a las partes no menos de 10 días, no más de 15 días. Le dimos el plazo mínimo y hoy se citaron a las personas involucradas para que sostuvieran la audiencia en esta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Y quiero comentarles que a las 9:00 de la mañana asistió de manera personal, en compañía de sus abogados, la Ex Directora General del Indeporte de 2020”.

Quiero resaltar -precisa la funcionaria- que las otras dos personas involucradas no asistieron. Es decir, la ex psicóloga y el ex entrenador de judo.

La ley nos marca que tenemos 48 horas para recibir un justificante médico. Y quiero ser muy clara en este sentido, subraya Basurto, “si estas dos personas que no asisten a comparecer a esta secretaría presentan un justificante dentro del término de ley, que son las 48 horas, vamos a verificar de manera inmediata la validez de ese justificante”.

“No vamos a permitir que se presenten justificantes que no estén apegados a la ley o que cualquier persona pueda pedir el favor para no presentarse, sino comparecer a esta secretaría”, advirtió.

En cuanto al procedimiento, manifestó que el Indeporte cuenta con dos tipos de áreas. En ese entonces, en 2020, la adolescente de iniciales JG y YG estaba registrada como semi-internada de horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, durante el cual se intercalaba la práctica de enfrentamiento de la disciplina de judo y actividades correspondientes a la telesecundaria. Todo ello dentro de las mismas instalaciones del Indeporte en 2020.

Las conductas que nosotros hemos analizado y que estamos e integramos en el informe de presunta responsabilidad es que no vigilaron, estas personas mencionadas, los ex-servidores públicos, las acciones competentes del instituto que se deberían de ejecutar con eficiencia.

Así como no contaban con protocolos de emergencia que emitieran el actuar oportuno de respuesta inmediata, comunicación y atención ante eventos, y no prestaron la debida y oportuna información pese a los signos que demostró la menor en ese momento.

“Entonces, con la comparecencia hoy de la ex directora en dos mil veinte del deporte, nosotros cerramos el expediente e inmediatamente la ley nos marca, nos da tres días para que podamos remitirlo al tribunal administrativo y estamos solicitando la sanción máxima que son diez años de inhabilitación para estas dos personas. Y quiero resaltar que seguimos trabajando en coordinación con el fiscal general del estado, el licenciado Jorge Luis Llave Abarca, porque tenemos identificados, la fiscalía ya nos dio vista, precisamente el día de hoy, con otros dos servidores públicos que también iniciaremos el procedimiento de responsabilidad conducente”, concluyó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.