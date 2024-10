Nina Rubín, Hija de Andrea Legarreta, Revela que Deja la Preparatoria

Nina, la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, recientemente anunció que decidió tomar un descanso temporal de sus estudios escolares. A sus 17 años y como hermana de Mia, expresó la necesidad de dedicar más tiempo a su carrera en la industria del entretenimiento: “Quiero ser libre”, comentó sobre su elección.

Durante un encuentro con los medios, Nina compartió que, aunque valora enormemente los consejos de su padre sobre música, está decidida a mantener su autenticidad en todo lo que hace: “Este es mi proceso. Es literalmente una catarsis de decir todas mis emociones aquí se las entrego”, afirmó. Además de sus proyectos musicales, Nina está considerando lanzarse como solista de manera anónima, permitiendo al público descubrir y apreciar sus creaciones de forma libre y sin influencias externas. “Me gustaría mantener esta parte artística de mi vida más privada”, añadió.

Entre las razones que la llevaron a pausar sus estudios académicos se encuentra su participación en la bioserie sobre el fallecido productor Roberto Gómez Bolaños. “Voy a realizar un examen que me permitirá obtener un certificado para continuar mis estudios preuniversitarios. Sin embargo, personalmente he decidido tomar este tiempo fuera de la escuela porque siento que mi camino no va en esa dirección”, explicó.

A pesar de su decisión actual, Nina tiene en mente la posibilidad de completar sus estudios universitarios en el futuro y, por lo tanto, está enfocada en obtener un buen certificado que le permita ingresar a la preparatoria cuando decida continuar con sus estudios formales. “Quiero asegurarme de tener tiempo para desarrollarme en mis pasiones actuales”, agregó. Además de su incursión en la música y la actuación, Nina también se dedica al doblaje, ampliando así su experiencia en el ámbito artístico. SUN