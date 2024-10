Maltratos de Irina Baeva Hacia Hijas de Gabriel Soto Causaron Ruptura

Ante las dudas de por qué el actor Gabriel Soto tomó la decisión de mostrar el truene con Irina Baeva, ahora trascendió que el mexicano no habría soportado que la actriz rusa tuviera malos tratos hacia sus hijas.

En el programa «Sale el sol», se retomó el tema del polémico truene y el comunicador Gustavo Adolfo Infante sorprendió a sus compañeras Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado al dar pistas sobre el rompimiento.

«Ustedes son mamás, yo soy papá y yo pregunto: ´si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? ´; Ok, eso pasó», indicó el periodista.

Soto tuvo dos hijas de su anterior matrimonio con Geraldine Bazán: Elissa Marie y Alexa Miranda.

Infante agregó que la protagonista de «Aventurera» era «muy histérica» y de «muy mal carácter» cuando las niñas visitaban a su papá.

Por otra parte, la rusa rompió el silencio y, en charla con la revista «¡Hola!», sorprendió al contar su verdad sobre el «truene», donde aparece su nombre.

«El comunicado fue publicado sin mi consentimiento; yo no lo redacté. No sé por qué aparece mi nombre ahí», aclaró. «Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque, días previos a esto, estábamos juntos», confesó.

La también modelo defendió su honor y descartó ser la amante de Víctor González Herrera, hijo del dueño de las Farmacias Similares, conocido como «Dr. Simi». Sun