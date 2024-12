Marco Antonio Regil Celebra 55 Años de Vida

Marco Antonio Regil celebra su cumpleaños con la gran sonrisa que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. El querido presentador de televisión agradeció el cariño de sus seguidores, amigos y familiares que lo felicitaron recientemente.

“Es un cumpleaños muy especial. Normalmente, en diciembre no celebro, porque, como saben, los cumpleañeros de este mes estamos en medio de las fiestas, pero sí quiero celebrarlo en enero”, compartió Regil. Al reflexionar sobre sus 55 años, el conductor expresó su gratitud por alcanzar esta etapa de manera plena: “Sano, contento, trabajando, haciendo lo que amo”, comentó.

Una de sus pasiones más grandes es el pádel, actividad que disfruta plenamente y que le permite mantenerse activo. Además, compartió que se siente agradecido por las oportunidades que la vida le ha brindado. Y reiteró: “Gracias por todas las historias que me mandaron, muchas no las repliqué porque ya se vencieron, pero les agradezco de corazón todas las felicitaciones y buenos deseos. Los quiero mucho”.

Regil también aprovechó la ocasión para desear un próspero año nuevo a su audiencia. SUN