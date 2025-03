Shakira Extiende su Gira “Las Mujeres ya no Lloran”

Tras agotar dos fechas del tour Las mujeres ya no lloran Tour en la Ciudad de México, Shakira sorprendió este sábado al anunciar una décima presentación en la capital y la ampliación de su gira a más ciudades del país.

Ante la abrumadora respuesta del público, la promotora OCESA confirmó cuatro nuevos conciertos en distintas ciudades de México: «¡El éxito sigue! Se confirman más fechas del #LMYNLWorldTour en México. Vamos todos a cantar y bailar con Shakira en esta histórica gira», se lee en el comunicado.

En la Ciudad de México, las presentaciones del 29 y 30 de agosto ya están completamente vendidas, por lo que la nueva fecha se suma para el 27 de agosto en el Estadio GNP.

Además, la cantante llevará su espectáculo a:

23 de agosto – Parque Fundidora, Monterrey

3 de septiembre – Estadio Corregidora, Querétaro

11 de septiembre – Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Según OCESA, la preventa exclusiva para clientes Banamex arrancará el 31 de marzo a las 11:00 a. m., mientras que la venta general estará disponible a partir del 1 de abril.

En redes sociales, los fanáticos celebraron con entusiasmo el anuncio y no faltaron los comentarios ingeniosos: «Desde Hernán Cortés no se veía una conquista así de México», «Ya mejor que se quede para siempre», «Que cierre la gira en el Zócalo». Sun