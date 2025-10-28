martes, octubre 28, 2025
El Éxito y Duelo de Denisse Guerrero

Temas como la salud mental, la depresión y el duelo son los ejes del documental Murió la fantasía, producción en la que la cantante Denisse Guerrero, vocalista de la agrupación Belanova, comparte pasajes de su vida, desde su niñez y su incursión a la música hasta la etapa de silencio por la que pasó.
La cantante reconoce que vivió regida por responsabilidades como ser la mejor y no perder una sola vez en la vida, conceptos impuestos por su núcleo familiar. “Las fantasías que nos hacemos en nuestra mente, desde que somos niños, llegan a ser autoexigencia, y al contrario de hacerte bien, te hacen daño. Yo quise romper esa fantasía de la mujer que se suponía que tenía que ser y aceptar a una Denisse humana, que se cae, que sufre, a mí eso me salvó”, afirma la cantante que busca normalizar la búsqueda de ayuda psicológica entre sus fans.
“Hay muchas personas que tal vez viven su vida a medias y por el hecho de tener vergüenza no se cuidan porque, si lo hicieran, vivirían de una manera más positiva, mejorarían en general su relación con su familia, con la sociedad, y eso es lo que estoy buscando”, explica sobre su documental que aún no tiene fecha de estreno.
A lo largo de 50 minutos, Denisse expone cómo la búsqueda por la perfección en su carrera se hizo una obsesión tras el éxito que consiguió con Belanova, y cómo esto la llevó a la depresión, trastorno que combatió durante cuatro años. SUN

