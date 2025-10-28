La Facultad de Ciencias de la Administración de la UNACH Cumple su 40 Aniversario

Con una emotiva ceremonia realizada en el Auditorio “Víctor Manuel Pimentel González”, la Facultad de Ciencias de la Administración C-IV de la UNACH celebró su 40 aniversario. La directora Dra. Isela Ramírez, junto al Dr. Juan Enrique Quintana, la Dra. Gisela Bravo y el C.P. Rogelio Jiménez, encabezaron el tradicional corte de pastel que marcó el inicio de las festividades.

Durante el evento se destacó el foro “¿Qué Soft Skills necesito para el éxito profesional?”, con la participación de reconocidos ponentes del sector empresarial. Entre sonrisas, felicitaciones y un gran ambiente universitario, la UNACH celebró cuatro décadas de formación, compromiso y excelencia académica.

