Leticia Perdigón: “No he Sido un Algodoncito de Azúcar”

En 1975, la imagen de una mujer joven con una camiseta ceñida y un mensaje provocador causó revuelo en una sociedad que empezaba a leer el cuerpo femenino como territorio de disputa. Formaba parte de una rebelión global que, desde el cine, la música y la calle cuestionaba el orden moral. Era la época de la segunda ola feminista, de Kate Millett y Germaine Greer, y de un cine mundial que empezaba a empoderar el cuerpo femenino, con figuras como Jane Fonda al centro de esa transformación.

En ese contexto, la imagen de Leticia Perdigón se rebelaba contra el status quo, aunque ella misma reconoce que, a sus poco más de 20 años, no tenía una intención ideológica tan clara. “Mojé la camiseta para que se me pegara, pero no con la idea de provocar un escándalo, sino para promover la película”, confiesa la actriz. Hoy, su carrera, que ha atravesado cine de autor, cine comercial, telenovelas y teatro, da cuenta de algo más que una imagen. Pero no son pocos quienes, sin importar la generación, siguen sorprendidos por la fuerza de esa proyección.

En plena era de las redes sociales, muchos de sus personajes siguen circulando, comentándose y resignificándose. “No he sido un algodoncito de azúcar”, dice Perdigón, al definir el carácter con el que ha atravesado una industria que convirtió su presencia escénica en una forma de expresión. Ha interpretado personajes de todo tipo, desde la dama joven hasta la mamá de los protagonistas. SUN