Famosos con ELA, un Padecimiento Degenerativo de las Neuronas Motoras

La actriz y conductora Yolanda Andrade ha puesto sobre la mesa lo difícil que es vivir con una enfermedad como Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual ataca las neuronas motoras —es decir, aquellas que controlan el movimiento del cuerpo, incluyendo el de la respiración—, lo que la convierte en un padecimiento degenerativo. Por ello, a lo largo del año pasado enfatizó que podría quedarle poco tiempo de vida.

Pero la titular del programa «Montse & Joe» no es la única figura pública que atraviesa esta situación. Al igual que ella, han hablado abiertamente de la enfermedad no solo para visibilizar el problema, sino también para crear conciencia sobre la necesidad de más estudios al respecto.

Eric Dane

Fue en abril de 2025 cuando el actor de la serie «Grey’s Anatomy» dio a conocer que había sido diagnosticado con ELA a sus 53 años. Desde entonces, la enfermedad ha avanzado rápidamente, dejando a Dane prácticamente sin movimiento: ha perdido la movilidad total del brazo derecho y paulatinamente está pasando lo mismo con ambas piernas, el brazo izquierdo y ya presenta dificultad para hablar.

Pedro Torres

El director de videos icónicos como «La incondicional» y «No sé tú», y pionero de realities como «Big Brother», también fue diagnosticado con ELA, aunque no se sabe el estado exacto de su salud. Stephen Hillenburg

Biólogo marino de profesión, su pasión por el océano lo llevó a crear una de las caricaturas más emblemáticas del siglo XXI: Bob Esponja, convirtiéndose en animador y guionista. Sin embargo, su carrera y proyectos se vieron truncados en marzo de 2017, cuando fue diagnosticado con ELA; la enfermedad avanzó rápidamente y lo llevó a la muerte el 27 de noviembre de 2018.

Stephen Hawking

El caso de este famoso astrofísico es excepcional, pues contrario a lo esperado en un enfermo de ELA —que viven un máximo de cinco años—, logró convivir con la condición durante 55 años, e incluso pareció detener su avance. Diagnosticado a los 22 años, poco a poco perdió la movilidad de sus cuatro extremidades y la fuerza en la musculatura voluntaria, como el cuello, por lo que no podía mantener erguida su cabeza; con el tiempo le realizaron una traqueotomía para respirar, lo que afectó su habla, terminando por comunicarse a través de un ordenador. Su labor científica nunca se detuvo y realizó aportes clave a la física moderna, pero este genio perdió la batalla por su salud a los 76 años, el 14 de marzo de 2018.

David Niven

El elegante actor inglés, protagonista de filmes como «La pantera rosa» (1973) y «Muerte en el Nilo» (1978), fue diagnosticado con ELA en 1981, tras presentar síntomas como debilidad muscular, dificultad para hablar y cansancio crónico durante un año. Ese mismo año hizo su última aparición pública en un homenaje a Fred Astaire y se mudó de Estados Unidos a Suiza, donde tenía una villa privada en la que se encerró los siguientes dos años. En 1983, tras una hospitalización por un problema digestivo, falleció en su hogar el 29 de julio, a los 73 años. SUN