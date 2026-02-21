Piden Oraciones Para Willie Colón, Tiene Problemas Respiratorios

Uno de los salseros más importantes de la escena mundial a lo largo de la historia, Willie Colón, habría sido hospitalizado de emergencia este viernes. Un aparente problema respiratorio sería la causa de que la salud del músico se encuentre comprometida, aunque por ahora no se ha confirmado por alguna fuente oficial.

Sin embargo, varios de sus compañeros ya han comenzado a reaccionar a la hospitalización de Willie Colón, como el también legendario Rubén Blades. El panameño compartió un mensaje en sus cuentas oficiales de redes sociales, señaló que desconoce la veracidad de los reportes, sin embargo, envió sus mejores deseos para la pronta recuperación del salsero.

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio”, explica.

“No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”, expresa Rubén en su mensaje.

Willie Colón es uno de los músicos más destacados de la escena latina, pues tanto en el escenario como detrás de la consola ayudó en los años 60 y 70 en la consolidación de la salsa. El boricua ha trabajado con estrellas como Rubén Blades y Héctor Lavoe, además de tener en sus vitrinas varios premios Grammy, tanto latinos como de la gala norteamericana. SUN