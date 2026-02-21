Proyectarán la Película “Frankenstein” en Zócalo de Ciudad de México

sábado, febrero 21, 2026
El monstruo más humano del cineasta mexicano Guillermo del Toro llega de forma gratuita al Zócalo de la Ciudad de México. La película «Frankenstein», la versión que Del Toro estrenó en 2025 y que hoy compite por el premio Oscar, tendrá una proyección masiva y gratuita como parte de un ciclo cinematográfico instalado temporalmente en la plancha del Zócalo capitalino.
En su adaptación del clásico de Mary Shelley, Del Toro vuelve a uno de sus temas centrales y favoritos, las criaturas rechazadas. Su Frankenstein no se construye desde el terror, sino desde la emoción y la soledad de un ser creado para existir sin pertenecer. «Frankenstein» obtuvo nueve nominaciones al Oscar 2026, incluidas Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi.
¿Cuándo y a qué hora ver «Frankenstein» en el Zócalo? La proyección se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en punto de las 18:30 horas, y la entrada será completamente gratuita. Aunque el evento no tiene un límite de acceso, se recomienda llegar temprano para poder encontrar un buen lugar. Previo a la función del filme de Del Toro, habrá varias presentaciones musicales: cinco tríos y mariachis pondrán a bailar y cantar a los asistentes. SUN

