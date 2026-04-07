“Juego de Voces”: Los Favoritos Toman la Delantera

El tercer programa de «Juego de voces» elevó la intensidad de la competencia; mientras Los Consentidos luchaban por mantenerse invictos, Los Favoritos demostraron de qué están hechos y lograron darle la vuelta al marcador en una noche cargada de emociones.

En esta ocasión, José Luis Roma y Raúl Roma asumieron el rol de capitanes. El primer duelo marcó el tono de la noche: Ernesto D’Alessio se arriesgó con bachata al ritmo de “Yo no sé mañana”, mientras José Luis respondió con «El amor». Finalmente, el punto fue para Los Favoritos.

Uno de los momentos más destacados llegó con la participación de María José, quien brilló en el «Duelo de Pop». La cantante interpretó «Un nuevo amor» junto a Walo Silvas para Los Favoritos, y «Prefiero ser su amante» con Camila Fernández para Los Consentidos, otorgando el punto a este último equipo.

“Gracias a ustedes por invitarme siempre. Me siento en casa siempre que estoy aquí. Es un privilegio compartir temporada, tras temporada escenario con diferentes compañeros. Qué agasajo ver a todos los hermanos”, dijo María José.

Sin embargo, Los Favoritos reaccionaron rápidamente y sumaron puntos clave en dinámicas como «Alárgame la nota», acercándose en el marcador. En «Te la dedico», los hermanos Roma dejaron de lado la competencia para abrir su corazón. Raúl Roma compartió un mensaje íntimo antes de interpretar «Gracias un millón».

El «Duelo Final» reunió a todos los participantes en versiones híbridas de distintos géneros. Los Consentidos interpretaron «Ya supérame» fusionando balada, banda y rock, mientras que Los Favoritos apostaron por «Tú» en una mezcla de balada, ranchero y merengue. La estrategia rindió frutos: Los Favoritos se llevaron los últimos tres puntos, cerrando la noche con un marcador de 17 a 19 a favor de Los Favoritos. SUN