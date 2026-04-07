Maribel Guardia Rinde Homenaje a Julián Figueroa con Tatuaje

A punto de cumplirse tres años de la muerte del cantante Julián Figueroa, su madre, la actriz Maribel Guardia, le rindió un homenaje muy especial. A través de sus redes sociales, la actriz compartió que decidió plasmar la mirada de su hijo en su piel y, para hacer de este tatuaje algo todavía más simbólico, acudió al mismo estudio que Julián frecuentaba.

Maribel documentó todo el proceso en un video, en el que reveló que la idea surgió tras revisar las viejas fotos del cantante: “Decidí que (fuera) el ojo, porque Julián lo tenía tatuado y me encantaría traer su ojo”, dijo. A pesar de que no era su primer tatuaje, la costarricense confesó que sí es era el que más le emocionaba, pues es la manera que encontró de llevarlo siempre con ella.

“Me va a encantar traer ese tatuaje. Lo voy a ver siempre porque cuando yo haga así (moviendo el brazo) voy a ver el ojo de Julián”, agregó con una sonrisa. Guardia también confesó que no será el único diseño que dedicará a la memoria de su hijo; y es que, más adelante, tiene planeado hacerse unas alas, pues en varias ocasiones se ha referido a Julián como su ángel.

Durante la sesión, que duró varias horas, Maribel y el tatuador, de nombre Carlos Serrano, compartieron varios recuerdos del fallecido cantante, incluyendo las historias detrás de los diseños Julián llevaba. SUN