Kenia Os Dona a la Cuenta Hospitalaria de Mamá de Kimberly Loaiza

El reciente gesto de la cantante Kenia Os, quien realizó una donación a la cuenta hospitalaria de la madre de Kimberly Loaiza, ha llamado la atención en redes sociales, no solo por lo inesperado, sino por el contexto de distanciamiento que durante años ha existido entre ambas figuras. La acción fue interpretada por muchos como un acto de empatía que trasciende cualquier diferencia personal, en un momento delicado para la familia de la influencer.

La mamá de Kimberly Loaiza, Mary Martínez, fue hospitalizada de emergencia y estuvo en terapia intensiva debido a una infección grave que generó abscesos, lo que la llevó a estar intubada y en coma por varios días, complicando seriamente su estado de salud. Stefanny Loaiza, hermana de Kimberly, destapó el problema familiar que hay entre su hermana, ella y sus padres por culpa de Juan de Dios Pantoja, esposo de su hermana, a quien tacha de manipulador y de ser el causante de que su hermana se haya alejado de la familia, y de que su madre esté sufriendo tanto.

Aunque ni Kimberly ni Kenia han expresado algo al respecto, Steff Loaiza sí lo hizo a través de un video en el que aparece llorando y agradece el gesto de Kenia Os, quien durante mucho tiempo, en el pasado, fue amiga de su hermana.

En redes, el apoyo económico ha sido visto como una señal de humanidad frente a una situación de salud; para los seguidores de ambas, el gesto rompe con la narrativa de rivalidad que marcó la historia, para muchos podría ser el primer paso hacia una reconciliación. SUN