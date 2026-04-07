ARIES: (21 marzo-20 abril) Te vas a aferrar más que nunca a todo aquello que has venido contemplando sobre los beneficios o comodidades para tu vida; lo tienes presente.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Aprovechas el impulso buscando la manera de acoplar bajo tus condiciones o las circunstancias en las que te encuentras para sacar un máximo provecho.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Lo que entiendes no pasa por el análisis, sino por la percepción; tu claridad depende de aceptar lo que sientes, no de explicarlo. Una corazonada.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Sacude las malas vibras que buscan polarizar las grandes oportunidades, la alegría y la armonía que puedes encontrar en tu presente.

LEO: (23 julio-22 agosto) Las continuidades son tus aliadas para lograr seguir el proceso que indica el avance o la modificación de las tendencias; todo se inclina a tu favor.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Tu entorno refleja exactamente lo que estás sosteniendo con tus hábitos; los cuidados que tienes se traducen en resultados directos y benéficos para tu energía vital.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Es hora de tomar una decisión que sea más firme. Mantente dispuesta a enfrentar cualquier impedimento, pero ten sólidos tus ideales.

ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) Te coordinas con el tiempo para lograr cumplir con tus compromisos, realizar nuevas actividades o mantener un ritmo productivo.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) El avance se vuelve más consciente, guiado por lo que sientes más que por la velocidad con la que quieres llegar. Hacerlo con calma resultará a tu favor.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) La estructura ya no se construye desde la espera, sino desde el esfuerzo que fácilmente hace que las cosas salgan para premiarte.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Tu forma de pensar cambia desde la raíz, modificando patrones inservibles u obsoletos que ya no se acomodan a tus necesidades actuales.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Diseña o acomoda el lugar donde vives. Buscarás adaptarlo para que sea más cómodo y satisfactorio a tus necesidades; tendrás el buen gusto para crear un espacio. SUN