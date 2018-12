Rutilio Escandón Refrenda Compromiso con el Trabajo Artesanal de Chiapas

En un encuentro con la destacada artesana chiapaneca Carmen Vázquez Hernández, quien fue su compañera de primaria y amiga de la infancia en Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su compromiso de apoyar a las y los artesanos de las comunidades indígenas, porque representan un legado cultural de la entidad.

En esta reunión con una de las principales exponentes del trabajo artesanal de Chiapas a nivel nacional e internacional, el mandatario le manifestó su reconocimiento por representar dignamente el trabajo que realizan las mujeres y hombres en la elaboración de diversas confecciones artesanales.

Mencionó que las y los artesanos dan continuidad a la cultura y las costumbres de la entidad, a través de cada uno de sus productos textiles, de joyería, ámbar, juguetes, laca, metalistería, entre otros..

Por ello, dijo Escandón Cadenas, el trabajo de Carmen no sólo pone en alto el nombre de Chiapas sino que también coadyuva en la promoción de la riqueza cultural y artística que persiste en cada región de la entidad, principalmente de las zonas indígenas.

“Tu labor es impresionante, reconozco la dedicación y el amor que pones a tus diseños, los cuales están hechos con tus propias manos y han requerido un trabajo minucioso y un gran talento; por eso agradezco que continúes realizando, junto a tus compañeras y compañeros artesanos, estas maravillosas muestras, que permiten que las nuevas generaciones conozcan más de su pasado”, apuntó.

Por su parte, la multipremiada Carmen Vázquez Hernández, dijo que a lo largo de su trabajo como tejedora, se ha sentido orgullosa de portar el nombre de Chiapas, porque refleja su origen y el aprendizaje que adquirió de su madre, sus hermanas y abuelas.

Deseó que las acciones que se impulsen durante la presente administración estatal estén acompañadas de éxito y bienestar para las familias de todos los municipios, al tiempo de asegurar que continuará con el trabajo artesanal, compartiendo lo que aprendió desde su niñez y dando a conocer las riquezas de Chiapas.

“Soy tejedora desde que tenía 15 años, esta actividad no es fácil, porque hay prendas que se llevan todo un año elaborarlas, ya que requieren mucho cuidado, pero me dejan una gran satisfacción”, manifestó.

Cabe mencionar que Rutilio Escandón y Carmen Vázquez fueron vecinos en el barrio San Pedro Mártir, en el municipio de Venustiano Carranza, y estudiaron juntos en la Primaria “Cuauhtémoc”, donde compartieron los primeros años de su infancia.

Carmen Vázquez ha sido merecedora de distintos premios a nivel estatal y nacional, fue nominada al Premio Nacional de Arte y Cultura y sus piezas han sido expuestas en toda la República y en países como Japón, Argentina, Chile y España. Comunicado de Prensa