Artículos de la Canasta Básica a la Alza sin Justificación en el Soconusco

Tapachula, Chis; 9 de enero.- La mayoría de los artículos de la canasta básica y externos a ella, han sufrido un incremento significativo del mes de diciembre a la fecha, sin que alguna dependencia gubernamental intervenga para frenar la escalada de precios que perjudica a las familias mexicanas, por lo que las amas de casa están extrañadas ya que no hay argumentos para incrementar los costos de los productos y servicios que existen no solo en los supermercados o tiendas de conveniencia, sino en los centros de abasto y mercados populares.

Al visitar los mercados San Juan, Sebastián Escobar y San José el Edén, las amas de casa y usuarios de estos centros de abasto dejaron en claro su descontento al encontrar en estos primeros días de enero, aumentos significativos en los precios de productos de abarrotes, frutas, verduras, alimentos cárnicos, lácteos y de consumo en general, donde no existe argumento alguno para este incremento, ya que los combustibles no han subido y ninguna autoridad ha oficializado los precios.

Los entrevistados indicaron que el comercio en general tomaba como pretexto el incremento a los combustibles para subir el precio de sus productos; sin embargo, en esta temporada no se ha tenido registro de gasolinazos, por lo que subir los precios de los alimentos es injusto, razón por la que las autoridades encargadas deben intervenir para no sangrar el bolsillo de las familias. Agencia Intermedios