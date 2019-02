Urge Poner en Marcha la ZEE e Incentivos Fiscales Para la Frontera Sur: Empresarios

*EL FORO DE ORGANIZACIONES DEL SOCONUSCO, EXIGEN A LA FEDERACION TRATO IGUALITARIO CON LA FRONTERA NORTE, EN LA REDUCCIÓN DEL IVA DEL 15 AL 8% Y EL ISR DEL 30 AL 20%. *HABRÍA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE DARÍA PAUTA PARA CONTENER DE MANERA ORDENADA A LA MIGRACIÓN DESDE NUESTRA FRONTERA, AFIRMAN.

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero.- La frontera sur de México es vital para el desarrollo de Norteamérica, por su actividad económica, cultural y migratoria es el punto neurálgico para emprender una estrategia fundamentada en la seguridad, el desarrollo y contención de la migración, afirmó el Foro de Organismos del Soconusco.

Los organismos empresariales advierten la imperiosa necesidad de atraer inversiones en este momento crucial para el comercio nacional e internacional; la estrategia federal de hacer del mercado interno un motor para el detonante en el consumo interno y el segundo, la reciente firma de la segunda versión de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, avivaron la posibilidad de hacer de las fronteras mexicanas puntos estratégicos para el empleo y la contención de la migración centroamericana.

Sin embargo, las decisiones que tomó desde el inicio el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sólo apuntaron a reforzar la estructura fiscal de la zona norte, los incentivos anunciados son la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento, así como del ISR que va del 30 al 20 por ciento, sin olvidar la reducción en el costo de los hidrocarburos, con esto la Federación dota a la frontera norte de instrumentos que de inmediato redundan en la economía de los Estados fronterizos.

El vocero del Foro de Organizaciones del Soconusco, José Antonio Toriello Elorza, hizo un extrañamiento fundado en las diferencias entre fronteras, no sin antes dejar en claro que tanto en la frontera sur como en la norte se viven los mismos problemas sobre migración, por lo que exigió al Gobierno Federal implementar las políticas públicas que se decretaron como ejercicio fundamental para dotar a varias regiones del país de herramientas para el desarrollo como lo son las Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretadas; ya tienen ley, tienen reglas claras de operación, se tienen los fundamentos legales en los Estados, por lo que cuestionó fuertemente el nulo inicio de operaciones de dichas “zonas económicas”.

La pregunta del vocero patronal es incisiva a la Federación, pues en el norte el muro económico que ha implementado la administración Trump desde los Estados Unidos, provoca la estancia permanente de miles de centroamericanos que siguen varados en esa frontera, pero la situación en el sur no es diferente, la región es el inicio de este fenómenos que afecta a ambos países; implementar una política de igualdad fiscal para ambas fronteras ayudaría a mermar el fenómeno migratorio y de inseguridad, se crearían empleos que no sólo daría oportunidades a mexicanos, sino a un buen número de centroamericanos que con la aplicación de reglamentos claros para respeten el Estado de Derecho coadyuven a una migración más ordenada, sobre todo más humana, dijo.

“Exigimos al Gobierno Federal y al Gobierno Estatal que lleguemos a los planes de apoyo de beneficio fiscal. Ya tenemos una Zona Económica Especial Decretada, ya tenemos la ley, los reglamentos, los lineamientos, un consejo técnico, lo echemos a andar; empecemos a darle la oportunidad a las empresas para que generen ese empleo que va a ser necesario y no se queden los migrantes acá a pedir dádivas y a pedir limosnas en las calles y delinquir”, sostuvo Toriello Elorza.

Por último, los organismos empresariales argumentaron la necesidad de que el Gobierno Federal, a través del Estatal, tengan claro cuál es la aportación que tiene la región del Soconusco para la economía del Estado y del país, una región de tierra fértil que puede generar un bono laboral de grandes proporciones para sumar al Producto Interno Bruto (PIB), pero se están tardando; se tiene la gran oportunidad con una buena reglamentación fiscal, incentivos del IVA al 8 por ciento, del ISR al 20 por ciento y combustibles a precios equiparados al norte puede atraer capitales nacionales y extranjeros, sobre todo centroamericanos ante la paridad Peso-Quetzal; habría un crecimiento económico que daría la pauta para contener de manera ordenada a la migración desde la frontera sur, finalizó. Agencia Intermedios