Roma se Lleva Tres Premios Óscar

Primero, Alfonso Cuarón subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Fotografía y dedicó esta cinta a su compañero de siempre: Emmanuel Lubezki (fotógrafo y productor mexicano).

Luego, la cinta de Netflix se llevó su segunda estatuilla de la noche por Mejor Película en Lengua Extranjera. En esta segunda ocasión, el cineasta mexicano agradeció conmovido a Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y a Dios por hacer posible este logro.

“Quiero agradecer también a mi familia y a México por hacer que este filme se hiciera fuerte”. Además, dedicó su filme a Jonás, Olmo y Tess Bu (sus hijos).

Finalmente, alzó su tercera estatuilla de la noche por Mejor Dirección.

‘Roma’, con diálogos en español y mixteco, es la primera cinta mexicana en llevarse la estatuilla a Mejor Película en Lengua Extranjera. La película fue producida por Esperanto Filmoj, Participant Media y Pimienta Films, y distribuida por Netflix.

El filme, realizado en la colonia Roma de la Ciudad de México y basado en las memorias de la infancia del cineasta con su nana, Libo, interpretada por Aparicio, compitió en 10 categorías:

Nominaciones Para ‘Roma’.

Mejor Actriz: no ganó

Yalitza Aparicio, una maestra de Preescolar originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, fue escogida para interpretar el papel de Cleo, la empleada doméstica que trabaja en la casa de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de los 70.

Mejor Actriz de Reparto: no ganó

Salida de los escenarios teatrales, la actriz mexicana Marina de Tavira, de 44 años, da vida en esta cinta a Sofía, madre de cuatro hijos que se ve obligada a sostener su casa tras la separación de su pareja.

Mejor Fotografía: ganó

Alfonso Cuarón, quien además de dirigir la cinta se encargó de la fotografía, fue nominado en esta categoría por su trabajo para retratar a la Ciudad de México en blanco y negro al inicio de la década de los 70.

Mejor Dirección: no ganó

El cineasta mexicano se llevó su segunda presea en esta categoría, luego de ganar con Gravity en 2013, y es el segundo cineasta mexicano en sumar dos Oscar como Mejor Director junto con Alejandro González Iñárritu, quien ganó por Birdman y El Renacido.

Mejor Película en Lengua Extranjera: ganó

‘Roma’, hablada en español y mixteco, es la primera cinta mexicana en llevarse la estatuilla a Mejor Película en Lengua Extranjera

Mejor Diseño de Producción: no ganó

Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez fueron nominados en esta categoría por su trabajo para ambientar las calles y el hogar de la familia que vive en la colonia Roma a inicios de la década de los 70.

Mejor Edición de Sonido: no ganó

Sergio Díaz y Skip Lievsay fueron los responsables de seleccionar e integrar grabaciones de sonido para la cinta.

Mejor Mezcla de Sonido: no ganó

Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García fueron los encargados de balancear y equilibrar el volumen y las fuentes de sonido presentes en la cinta.

Mejor Guion Original: no ganó

La historia de este filme fue escrita por Alfonso Cuarón, quien se basó en sus memorias familiares y su nana, Libo, para crear esta cinta ubicada a inicios de la década de los 70.

El galardón fue entregado a Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrely por la cinta Green Book.

Mejor Película: no ganó

Green Book, cinta dirigida por Peter Farrelly, le arrebató el Oscar a Roma en esta categoría. Agencias