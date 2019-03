Caída y Fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram en el Mundo

*Mark Zuckerberg Descarta que se Trate de Algún Hackeo.

Ciudad de México.- Facebook registra durante varias horas de este miércoles en varios países –incluido México– diversas fallas en su funcionamiento y en el de las aplicaciones de su propiedad, WhatsApp e Instagram, que atribuyó a tareas de mantenimiento.

En su cuenta de Twitter, la empresa fundada por Mark Zuckerberg reconoció los problemas reportados por los usuarios para ingresar a la familia de aplicaciones de Facebook y ofreció resolver el problema lo más pronto posible.

Asimismo descartó que el problema esté relacionado con un algún hackeo del tipo DDoS (Distrubuted Denial of Service), que consiste en que varias computadoras atacan al servidor de una página web con el fin de inhabilitarla.

Los usuarios de Facebook que intentaron entrar al sitio encontraron un mensaje en el que se les comunicaba que no estaba disponible por “tareas de mantenimiento”.

En su explicación a los usuarios, la firma californiana explicó que la imposibilidad temporal de ingresar se debía a “mejoras en la base de datos en la que está almacenada tu cuenta”.

También detalló que no se realiza de manera simultánea el mantenimiento de todas las cuentas. “Es posible que, mientras tu cuenta no está disponible, tus amigos puedan acceder al sitio web”, explicó.

Instagram también reconoció en su cuenta de Twitter las fallas para acceder a la aplicación. “Sabemos que esto es frustrante”, lamentó.

En el servicio de mensajería WhatsApp, buena parte de las fallas consistieron en la imposibilidad que reportaron varios usuarios para enviar fotos o videos.

En Twitter, la caída de los servicios dio origen a las tendencias #FacebookDown, #InstagramDown y #WhatsAppDown.

De acuerdo con la página Downdetector, las fallas en México fueron reportadas principalmente desde la capital del país, Guadalajara y Tijuana.

Instagram, un popular servicio para compartir fotografías, videos e historias instantáneas, fue comprada por mil millones de dólares por Facebook en abril de 2012. Cuatro años después, la empresa de Zuckerberg pagó 22 mil millones de dólares por el servicio de mensajería WhatsApp.

La semana pasada, Zuckerberg anunció que Facebook experimentaría cambios para enfocarse más en la comunicación privada, al estilo de WhatsApp. Apro