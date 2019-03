Rutilio Escandón Entrega Medicamentos y Contra la Influenza en La Trinitaria

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas afirmó que una de las grandes prioridades de su Gobierno es salvar vidas, por lo que a través de una administración eficaz, se impulsa una de las causas más nobles, como es la salud, otorgando al pueblo atención médica de calidad, lo anterior, durante la entrega de equipamiento para la atención de enfermedades respiratorias e influenza, en La Trinitaria.

Al respecto, aseguró que este Gobierno ahorra recursos para destinarlos a las demandas más sentidas de la población, como es el abasto de medicinas, infraestructura y equipamiento hospitalario, y sobre todo, servicios de primera.

“Estamos fortaleciendo todas las acciones para atender las necesidades más sensibles del pueblo, y no hay otra más humana y sensible que la salud. Cuando llegamos era un clamor, no había nada en hospitales y clínicas. Con mucha razón las enfermeras y doctores protestaban por la impotencia de no poder servir, y por eso nos propusimos ahorrar y quitar gastos superficiales”, enfatizó.

El titular del Ejecutivo Estatal agregó que esos excesos son cosa del pasado, pues una de las acciones que se pusieron en marcha desde el inicio de este Gobierno, fue que los vehículos aéreos sean de uso exclusivo para las Secretarías de Protección Civil, Salud y Seguridad y Protección Ciudadana.

Junto al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, y al alcalde Ervin Leonel Pérez Alfaro, el mandatario entregó ocho toneladas de medicamentos para las clínicas de este municipio, y expuso que se trabaja en unidad con los tres Poderes del Estado y los tres órdenes de Gobierno, con total responsabilidad, como un solo equipo por el bien de la entidad, sobre todo en la atención de la salud y la educación.

De esta forma, manifestó que la salud y la educación son derechos humanos que están en la Constitución Mexicana, y en Chiapas, se gobierna con la ley en la mano, por lo que se deben garantizar.

En este sentido, Escandón Cadenas destacó que la entidad se sumó al gran esfuerzo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de impulsar la federalización de la salud para brindar atención y medicamentos para todas y todos, sin distinción, quitando el cuadro básico.

Tras resaltar la labor de los cuerpos médicos y de enfermería, los exhortó a dar un plus en el servicio que brindan a la gente, con un trato humano y generoso, al tiempo de proponer un pacto por un mejor servicio público al cuidado de las medicinas, los aparatos y una excelente atención a la gente, ya que, dijo, anteriormente se robaban estos insumos, por lo que, incluso, se clausuraron farmacias particulares que los vendían.

Por su parte, José Manuel Cruz Castellanos mencionó que se inicia el trimestre que comprende Abril, Mayo y Junio, con los medicamentos suficientes y necesarios almacenados ya en las bodegas para poder surtir las recetas médicas.

Estuvieron presentes: la diputada Olvita Palomeque Pineda, el diputado Emilio Salazar Farías y la presidenta del DIF Municipal, Ruby López Martínez; el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Miguel Pacheco Meza; el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Alberto Cundapí Núñez, y el coordinador del Centro de Salud con Servicios Ampliados de La Trinitaria, Raúl Calvo Moreno. Comunicado de Prensa