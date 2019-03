Chiapas Apuesta a Servicios de Salud Dignos, de Calidad y Humanos: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- A través de un Gobierno que se responsabiliza de las necesidades más apremiantes de su pueblo, en Chiapas atendemos como prioridad la causa más sensible y humana que existe: la salud, destacó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al tiempo de asegurar que su administración tiene la encomienda de otorgar servicios dignos y de calidad a todas y todos los chiapanecos.

El mandatario manifestó que se han enfocado todos los esfuerzos para que en la entidad se ofrezca atención médica eficiente mediante un mayor equipamiento e infraestructura hospitalaria, pero, principalmente, con un amplio sentido de generosidad y humanidad con las y los pacientes.

Al respecto, dio a conocer que para fortalecer los servicios de terapias para pacientes adultos, pediátricos y neonatos, se ha entregado equipamiento médico con una inversión superior a los 282 millones de Pesos, a los hospitales de la Mujer y General “María Ignacia Gandulfo”, de Comitán de Domínguez; de la Mujer y General de Las Culturas, de San Cristóbal de Las Casas; al Materno Infantil “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” de Tuxtla Gutiérrez y a las unidades itinerantes.

“El clamor del pueblo es contar con un sistema de salud que cumpla con las expectativas y necesidades que demanda, y es en eso que estamos enfocados, sin distracciones, porque nuestra tarea principal es consolidar las acciones y la infraestructura hospitalaria. Vamos a garantizar el derecho a la salud, nuestra obligación es acercar los servicios a cada chiapaneca y chiapaneco, y llegar hasta los lugares más inaccesibles”, afirmó.

Gracias a la gran visión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien impulsa la federalización de la salud, dijo Escandón Cadenas, se logrará mejorar la atención médica y otorgar medicinas gratuitas, sin distinción, ya que la Secretaría de Salud federal tendrá a su cargo la operación y planeación, “de esta forma caminamos juntos hacia una verdadera universalización, una acción que da a la salud el lugar que le corresponde, el de ser un derecho humano y no un servicio que ofrece el gobierno”.

Cabe mencionar que desde el primer momento como gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón instruyó el abasto en clínicas y hospitales de medicinas, y, a la fecha, se ha destinado 740 millones de Pesos para esta labor en el territorio estatal; de igual forma, se pusieron en marcha acciones para la prevención y el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, sobre todo el caso de Dengue, Zika, Influenza y Chikungunya.

“Queremos que el pueblo tenga la certeza de que cada Peso del erario es para dar respuesta a sus demandas, no se desviará ni se desperdiciará un sólo Centavo. Nos dio mucha tristeza cuando llegamos y encontramos un tiradero, hasta las medicinas se robaban, eso es un pecado social que no puede repetirse, por eso, hoy Chiapas cuenta con un gobierno austero pero eficaz, que se rige con honestidad y transparencia, rumbo a la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, acotó.

Finalmente, el mandatario resaltó el hecho de que Chiapas haya dejado de ocupar los primeros lugares en muerte materna, al registrar una disminución hasta de un 60 por ciento; “es muy lamentable que siendo cuestiones de salud que se pueden prevenir, hayan estado abandonadas, pero hoy, por esfuerzo y trabajo no va a quedar, estamos muy atentos y la salud del pueblo es fundamental, es un compromiso no solamente como servidores públicos, sino ético y moral”. Comunicado de Prensa