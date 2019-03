Reportan el Peor Desabasto de Agua en Más de 150 Colonias de Tapachula

*Colonos Toman Oficinas en “Solidaridad 2000”

Tapachula, Chiapas; 28 de Marzo.- “Alrededor de 150 colonias y fraccionamientos en la ciudad están atravesando el peor desbasto de agua en su historia”, denunció Luis Alberto Soto, en representación de un grupo de algunas comunidades afectadas.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que la falta del vital líquido ya se ha prolongado durante más de un mes en varios puntos de la ciudad.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno Federal y Estatal para que intervengan de manera urgente, ya que consideró que la deficiencia en ese servicio público está ocasionado un severo problema social.

“El pueblo ya está cansado de todo esto. Vamos a seguir exigiendo porque no es posible que este desabasto ya se haya salido de lo normal”, dijo.

Según Soto, dentro de los miles de familias afectadas hay grupos vulnerables, como las que se encuentran en situación de pobreza, enfermas o con capacidades diferentes, que no tienen ninguna opción para conseguir agua.

Por ello, representantes de diversas colonias del sur de la ciudad tomaron, en la mañana de este jueves, las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP), en la sucursal que se encuentra frente al fraccionamiento “Solidaridad 2000”.

Ahí, los manifestantes dijeron que solamente estaban exigiendo lo que por derecho les corresponde, “porque es un servicio público que el Gobierno está obligado a proporcionar a la población”.

También dijeron que los recibos de ese organismo ya llegaron oportunamente a cada vivienda, en donde les exigen pagar inmediatamente, aunque no tengan agua.

Independientemente de ello, aseguraron que en las últimas facturaciones se percataron que las tarifas que les están cobrando a los usuarios, tienen incrementos de hasta un cien por ciento.

Eso ha generado una millonaria recaudación que, dijo, se desconoce el uso y destino de esos recursos “porque no vemos obras ni cambios en las redes de agua potable”.

Por eso pidieron que se haga una profunda investigación en ese organismo administrador del suministro, así como una auditoría para poder garantizar a los usuarios que hay transparencia.

Y es que el organismo en los últimos meses se ha visto envuelto en una serie de escándalos por diversas irregularidades, derivando en paro de labores de los trabajadores en varias ocasiones.

Desde la perspectiva social, se cree que las actuales autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Oscar Gurría Penagos, pretenden utilizar al Coapatap como “caja chica”, como una vieja práctica que tanto criticaron a sus antecesores y que, aseguraron, iban a abolir.

También se dice, insistentemente, que las intenciones son las de privatizar la distribución, tal y como ya lo están haciendo con la recolección de la basura, la distribución de la comida para Seguridad Pública, el alumbrado público, entre otros, en cuyos casos se teme, pudieran estar involucrados funcionarios públicos o sus familiares.

En el marco de esa protesta, las autoridades locales cesaron al director del organismo, Luis Eduardo Guízar Cárdenas, quien fuera anteriormente Delegado de Hacienda del Estado, y en su lugar fue nombrado César García Jiménez, un empresario del centro de la ciudad. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello