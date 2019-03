Campesinos Afectados Gravemente por Disminución del Valor del Café

* Piden al Gobierno Regular Precios.

Tapachula, Chiapas; 30 de Marzo.- Miles de campesinos de la región Soconusco de Chiapas se han visto seriamente afectados por la baja global en el precio del café, por lo que se han visto en la necesidad de retener sus granos, esperando que el precio mejore o, en el peor de los casos, ofertarlo con los coyotes al ver la imposibilidad comercial.

La Presidenta de la Unión Regional Campesina y Popular de Chiapas, Oralia Méndez Flores, hizo un llamado al Gobierno Federal de apoyar con encontrar una solución a esta problemática, ya que si bien el precio del café se rige del mercado internacional, el Gobierno de López Obrador debería regular los precios para los campesinos de Chiapas.

Las necesidades de los productores son muchas, sin embargo, siempre han estado dispuestos a trabajar para cambiar su situación, inclusive han mejorado en volumen la producción de café, pero todo este esfuerzo es inútil si el panorama comercial no les permite cubrir sus costos de producción.

El Gobierno Federal debería conocer esta situación que ha ido empeorando año con año, y aunque se sabe que apenas lleva poco más de 100 días, no se ve que exista el interés de encontrar un mecanismo de comercialización que les permita a los campesinos mejorar su situación económica, ya que dependen al cien por ciento de su cosecha.

Criticó el actuar de algunos funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el sentido de ordenar programas desde detrás de un escritorio, cuando deberían conocer las verdaderas necesidades de los productores, no sólo los que cultivan el aromático grano, sino prácticamente todos los cultivos de esta región.

La economía de los campesinos y sus familias debe mejorar, ya que paulatinamente al no ver un cambio en su situación, han emigrado de sus tierras buscando otras oportunidades de desarrollo, por lo que sería lamentable que los campesinos abandonaran el campo al no ver rentabilidad en él.

Finalmente, la entrevistada puntualizó que se está a tiempo para redoblar esfuerzos a favor de los campesinos ya que lo único que necesitan es ver reflejado una mejora por el esfuerzo que hacen día a día en el campo. EL ORBE/ Marvin Bautista.