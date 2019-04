Trampa Mortal el Tramo Huixtla-Villa Comaltitlán

Huixtla, Chiapas; 03 de abril.- Habitantes del ejido Aquiles Serdán, poblado Monte Cristo, Monte Negro y Vista Hermosa, se pronuncian en contra de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que consideran que han sido omisos a sus demandas, ya que la Carreta Costera, desde la Clínica de la Mujer hasta el entronque con el Libramiento de la carretera Huixtla-Villa Comaltitlán, se encuentra hecha pedazos.

Ya desapareció el asfalto, ya que en forma frecuente se posesionan personas a pedir para los refrescos a cambio de rellenar los agujeros con tierra, y a unos días que inicie la temporada de lluvias, la carretea está intransitable, esto genera malestar a más de 800 familias en forma directa, ya que se encuentran a un costado de dicho acceso.

Ya no le es posible transitar de noche por el riesgo que corren de ser asaltados, debido a que los vehículos y motocicleta van a vuelta de rueda y es cuando aprovechan los delincuentes para cometer sus fechorías.

Señalan que han sido bandera de muchos políticos e incluso la administración pasada prometió rehabilitarla, sin embargo no les cumplieron, por lo que señalaron que acudirán a la secretaría de Infraestructura, y si no obtienen respuesta, se verán en la necesidad de bloquear la carretera, por lo que responsabilizan a los tres niveles de gobierno. EL ORBE/Luis Javier Ramos