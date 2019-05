Alerta en México por Detección de Sarampión y Sífilis en Migrantes

* Provenientes de África y Centroamérica.

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que hasta ahora no existe un brote de Ébola entre los migrantes que han llegado a territorio nacional en los últimos meses, aunque reveló la presencia de sarampión y de sífilis.

“Creo que se detectaron, no te puedo asegurar si en el Parque Mesoamericano, donde están algunos de los albergues o en el Siglo XXI (Tapachula), pero sí teníamos dos o tres casos de sarampión, pero no tenemos ébola, no tenemos cólera, viruela no, tuvimos dos casos de sífilis, creo que dos casos, pero ya están tratándose, están detectados y todo”, subrayó este fin de semana en un evento en la Ciudad de México.

Por su parte, el senador y líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, hizo un llamado al Gobierno Federal para que instale un cerco sanitario porque, a su juicio, los migrantes son una amenaza para la salud del pueblo mexicano.

“Aprovecho para hacer un llamado al Presidente sobre un cerco sanitario en las dos fronteras, tanto en la norte como en la sur, para evitar contagios de los migrantes y los que nos regresan de Estados Unidos con sarampión, ébola y otras enfermedades altamente contagiosas”, dijo al participar en una reunión con el presidente López Obrador.

Mientras que la Dirección General de Epidemiología emitió en las últimas horas una serie de recomendaciones a las personas que viajen a diversos países o que regresen a México.

Se refirió en especial en el Sarampión, ya que dijo es una infección causada por un virus altamente contagioso en todas las edades.

Produce una enfermedad aguda y severa caracterizada por fiebre alta, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, pequeños puntos blancos abultados dentro de la boca y manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo (exantema), y cuyas complicaciones pueden provocar un daño neurológico irreversible e incluso la muerte.

La enfermedad es especialmente grave en menores de 5 años, adultos de más de 20 años y personas con un sistema inmunológico debilitado (portadores de cáncer, VIH-SIDA, desnutrición).

A pesar de que el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación, según la dependencia, en muchos países las bajas coberturas de vacunación en la población en riesgo han favorecido la diseminación, que continua persistente en diferentes regiones del mundo, incluyendo África, Asia, América, Europa y Oceanía.

Actualmente existen brotes importantes de Sarampión en Europa, principalmente en Rumania, Italia, Polonia, Francia y Austria. De los casos identificados, un 84 por ciento no tenían antecedente de vacunación. Es por ello que pueden aparecer grandes epidemias y los viajeros que no son inmunes, están en riesgo.

Del 2017 a la fecha, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Venezuela; e incluso México, confirmaron casos de sarampión.

Recientemente Argentina: notificó un caso importado confirmado de sarampión, posterior al regreso de un viaje a Hong Kong, en un hombre de 35 años sin antecedente de vacunación.

En Las Bahamas se confirmó un caso importado de sarampión. Se trata de un niño procedente de Francia, también sin antecedente de vacunación.

En Brasil: en lo que va del año se han confirmado 28 casos, de los cuales 23 fueron confirmados en el estado de Pará y 5 en el de Amazonas. En el 2018, en ese país se reportó un total de 10 mil 326 casos confirmados, de los cuales 9 mil 803 correspondieron precisamente al Amazonas.

Mientras que en Canadá hay un registro, hasta ahora, de 28 casos confirmados, los cuales fueron reportados en Québec, Columbia Británica, Territorios del Noroeste, Ontario y Alberta.

En Chile, entre la semana 45 de 2018 y la semana 8 del 2019, se confirmaron 26 casos (8 importados y 18 relacionados a importación).

En Colombia, desde inicios del 2019 hasta la primera quincena de marzo, se habían confirmado 42 casos, de los cuales 7 fueron importados procedentes de Venezuela y 24 se relacionados.

En Costa Rica se había notificado un caso confirmado en un niño de nacionalidad francesa, sin historial de vacunación. Adicionalmente se realizaron pruebas de laboratorio a sus padres, las cuales también resultaron positivas.

Por su lado, las autoridades de Estados Unidos de América dieron a conocer en las últimas horas que, en lo que va del año, se han confirmado 465 casos de sarampión en 19 estados. Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas, and Washington.

El reporte señala que en Venezuela: Entre el 2017 (mil 307) y 2018 (7 mil 809), había notificado 9 mil 116 casos sospechosos, de los cuales 6 mil 202 fueron positivos, con 76 defunciones. En estos últimos cuatro meses se ha informado sobre otros 283 infectados.

En México, la última epidemia de sarampión ocurrió en 1989-1990 reportándose 89 mil 163 casos. El último autóctono en el país ocurrió en 1995.

En el periodo del 2000 a la fecha se han identificado 185 casos importados o asociados a importación, incluidos los cinco identificados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) en 2018: En la Ciudad de México fueron tres; en Baja California uno y otro en Veracruz.

Independientemente de los migrantes infectados, en es este año ya se identificó otro en el estado de Nuevo León que corresponde a una persona de 54 años de edad, con antecedente de viaje a EUA y Francia.

“Con la ocurrencia de brotes de sarampión en varias partes del mundo, principalmente en países de América y Europa con quienes existe un alto movimiento de migrantes, viajeros y población, así como el reporte de casos importados en otros países de la región de América, se incrementa el riesgo de presencia de casos importados en México”, afirmó la dependencia.

Sin embargo, el secretario del Consejo de Salubridad General en México, José Ignacio Santos Preciado, dio a conocer a lo medios de comunicación que no hay cerco sanitario para el sarampión en particular, pero “no podemos bajar la guardia’’.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), hasta el mes pasado, se presentaron más de 110 mil casos de sarampión en el mundo.

Esto fue un aumento del 300 por ciento respecto del mismo periodo, pero en el 2018. Un año antes, en el 2017, más de cien mil personas, la mayoría niños, murieron debido a esa enfermedad. Esto fue 22 por ciento más que en 2016. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello