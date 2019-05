Atacan a Empleados de Cefereso en Morelos; Reportan 5 Custodios Muertos y 3 Lesionados

* Ya Habían Sido Amenazados.

Cuernavaca, Mor..- Los custodios y empleados administrativos muertos y heridos del Centro Federal de Reinserción Social Femenil (Cefereso) No. 16 de Michapa, municipio de Coatlán del Río, habían sido amenazados antes del ataque, según el secretario de Gobierno estatal, Pablo Ojeda Cárdenas.

En entrevista con la prensa, el funcionario confirmó que la agresión registrada la mañana de este viernes en la colonia Emiliano Zapata, de Puente de Ixtla, dejó como saldo tres hombres y dos mujeres sin vida, así como tres personas más lesionadas, todos ellos trabajadores en el penal federal.

La última víctima, Yanet Aylin, de 38 años, falleció en el hospital del ISSSTE de Emiliano Zapata, en donde había sido trasladada junto con el resto de sus compañeros, con lo que el número de víctimas mortales subió a cinco.

“Es personal administrativo, que esperaba el transporte privado que los lleva a su fuente de trabajo y, mientras esperaban este autobús, fueron agredidos violentamente”, refirió Ojeda Cárdenas.

Sin aportar más detalles, reveló que personal del Cefereso había recibido amenazas semanas antes, y por eso mismo solicitó formalmente que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado de prensa, el gobierno estatal dio a conocer los nombres de los custodios que perdieron la vida. Se trata de Cecilia Alejandra, de 28 años; Juan Carlos, de 48; Isaías, de 48, y Jorge Alberto, del que no se dio su edad.

Los heridos son Laura Olivia, de 40; María del Carmen, de 46, y Víctor Santiago, quienes fueron trasladados al hospital del ISSSTE de Emiliano Zapata.

Por otro lado, el vehículo en el que supuestamente huyeron los agresores fue localizado por las propias autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Se trata de un Sentra rojo, placas de circulación HCZ 1885, del estado de Guerrero, que fue localizado el Camino Cerrada “Huerta El Respiradero”, del poblado de San Gabriel Las Palmas, en Amacuzac, zona sur de Morelos.

Al vehículo le prendieron fuego sus ocupantes, sin embargo, las autoridades encontraron en su interior cuatro armas cortas y tres cargadores abastecidos.

22 afectados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, relató que alrededor de las 7:15 horas un grupo de sujetos, abordo en un vehículo, atacó con armas de fuego un transporte del personal penitenciario federal, justo cuando los trabajadores abordaban.

Detalló que la emboscada fue en la parada conocida como Monumento a la Madre y en el camión atacado viajaban 14 trabajadores penitenciarios.

Al llegar a la mencionada parada, los sujetos descendieron del automóvil rojo y dispararon en contra de las ocho personas que esperaban el transporte.

“Fueron 22 las personas afectadas por la agresión, todas asignadas al Centro Federal de Readaptación Social, No. 16”, indicó la SSPyC.

El Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social inició los procedimientos jurídicos y administrativos conducentes, con el propósito de apoyar a las personas lesionadas, así como a las familias de los fallecidos, y en cualquier ámbito que sea requerido.

Demandan Investigación exhaustiva

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades correspondientes la investigación exhaustiva del caso, sin omitir líneas de investigación, que permita dar con los responsables.

También condenó el ataque armado y llamó a las autoridades de Morelos realizar las acciones necesarias para frenar la violencia existente en esa entidad, y generar las condiciones de seguridad para el personal de ese centro penitenciario, al tiempo que observará la evolución de los acontecimientos. Apro