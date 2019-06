Fiscalía Investiga Detonación de Artefactos Explosivos en Pavencul

*Hasta el Momento no hay Detenidos.

Tapachula, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa inició las investigaciones en torno a los hechos ocurridos la madrugada del domingo en el ejido Pavencul del municipio de Tapachula, donde detonaron dos artefactos explosivos presuntamente de fabricación casera.

De acuerdo con las primeras investigaciones coordinadas por el Fiscal del Ministerio Público, se estableció que un artefacto explotó en la puerta de un domicilio particular provocando daños a la entrada del inmueble y uno más detrás de un vehículo estacionado cerca del mismo domicilio, el cual resultó dañado en la parte exterior.

Personal de Servicios Periciales y elementos de la Policía Especializada de la FGE arribaron al lugar para llevar a cabo la recopilación de indicios en la zona donde ocurrieron los hechos, localizando un tercer artefacto que no fue activado.

Asimismo, se realizará el análisis de los objetos, para determinar de qué tipo de artefacto explosivo se trata.

Además, elementos del grupo interinstitucional coordinados por la Fiscalía de Distrito llegaron al lugar para garantizar la seguridad y paz de los habitantes de este ejido ubicado en la zona alta de Tapachula.

La Fiscalía de Chiapas asevera que se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento total de estos hechos, identificar y lograr la detención de el o los responsables.

Comunicado de Prensa