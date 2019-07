Lleva Rutilio Escandón Apoyos de Maternidad y Sillas de Ruedas a Habitantes del Soconusco

Tapachula.- En gira de trabajo por el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo entrega de apoyos de maternidad y sillas de ruedas a habitantes de la Región Soconusco, donde garantizó que a través de un trabajo responsable y que prioriza las verdaderas necesidades, se atienden los rezagos del 2017, 2018 y 2019 en materia de salud y proyectos productivos.

De esta forma, el titular del Ejecutivo Estatal convocó a las y los Presidentes Municipales a no aflojar el paso y seguir trabajando de frente para dar resultados a la población con una política de austeridad, pero que no signifique falta de apoyo, sino una administración adecuada y decente, evitando parafernalias.

Reiteró que para generar más oportunidades, pueblo y Gobierno deben mantenerse juntos, por ello, dijo, es fundamental trabajar en coincidencia con las autoridades municipales y servir con total seriedad y cercanía a la gente. “Queremos evitar el desvío de recursos. Estamos comprometidos con las y los Alcaldes pero tiene que haber reciprocidad y deben actuar en las mismas condiciones de servicio a sus habitantes”.

En el evento, efectuado en el Centro de Convenciones, Escandón Cadenas aseveró que en Chiapas se sigue el ejemplo del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de no claudicar ante los obstáculos para ayudar a la gente más humilde, como se hace en esta ocasión en la que se favorece a las personas que necesitan una silla de ruedas y a las madres de familia con apoyos para sus bebés.

Ahí se entregaron 285 paquetes de maternidad del Programa “Capullito” a madres de familia de Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Huehuetán, Frontera Hidalgo, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez, Villa Comaltitlán y Tapachula.

Para facilitar las actividades productivas de personas con discapacidad de diferentes municipios de la Región Soconusco, se entregaron 65 apoyos, entre sillas de ruedas, bastones y andaderas. Comunicado de Prensa