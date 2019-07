Entrega REC Beneficios Para Fortalecer la Salud

En el municipio de San Fernando, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas puso en marcha la campaña de programas preventivos y entregó beneficios para fortalecer los servicios de salud, donde resaltó que la prioridad de la Federación y del Gobierno del Estado es reforzar la atención con medicamentos suficientes, equipamiento y personal médico y de enfermería.

El mandatario recorrió los estands que forman parte de esta campaña y manifestó que Chiapas necesita un pueblo sano, porque un pueblo sin salud está condenado a no salir adelante, por ello, se requiere de la fuerza y el bienestar de todas y todos, para juntos contribuir en el crecimiento y el progreso de la entidad.

Tras recibir y agradecer la donación de nueve millones de Pesos en medicamentos por parte del Laboratorio Siegfried Rhein, que serán destinados a la Secretaría de Salud y al Voluntariado del DIF Chiapas, dijo que todos los apoyos son bienvenidos y dirigidos para beneficiar a la gente: “Unidos podemos hacer más porque hay más eficiencia en la repartición de recursos. El pueblo no está solo, tiene un Gobierno que busca mejores políticas públicas para temas urgentes como la salud”.

En tanto, el gerente de Cuentas Clave del Laboratorio Siegfried Rhein, Raúl Martin Ortiz González, destacó el impulso que se da a una nueva cultura de trabajo coordinado con el sector privado, donde no prevalezca la corrupción: “Todos los segmentos sociales tenemos que coadyuvar sin otro interés más que el de lograr el bienestar. Esta donación es para reforzar las acciones que implementan, con la única condición de que los medicamentos lleguen a donde deben llegar”.

Previo al banderazo de salida de medicamentos que encabezó el Gobernador, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, detalló que como parte del acuerpamiento que se da al sistema de salud, en esta ocasión se hizo entrega de un vehículo Termoking para el Banco de Sangre “Domingo Chanona”, así como una ambulancia para Chenalhó, equipamiento médico a Maravilla Tenejapa y estudios de ultrasonido a mujeres embarazadas del municipio de San Fernando que han sido atendidas en el Centro de Salud.

En representación de las mujeres en estado de gestación, Ana Patricia Díaz Díaz reconoció al equipo médico y de enfermería que les han brindado servicios constantemente para el control prenatal, con ultrasonidos y medicamentos; igualmente, invitó a las mujeres a llevar su control y evitar riesgos, así como a realizar la planificación familiar que les permita dar a sus hijas e hijos un mejor futuro.

Asimismo, el presidente de San Fernando, Juan Antonio Castillejos Castellanos, subrayó la prioridad que se da a la atención médica y el abasto de medicinas, lo que refleja que en Chiapas se escucha la voz del pueblo, pues se fomenta la austeridad y transparencia en el manejo de recursos y la rendición de cuentas. En este acto, el Alcalde hizo entrega al mandatario estatal de un informe ejecutivo de las acciones que ha realizado en su municipio.

Estuvieron presentes el jefe de Cirugía de la Mano y Microcirugía del Instituto Nacional de Rehabilitación, Alejandro Espinosa Gutiérrez, quien próximamente echará a andar un programa en Chiapas; así como la presidenta del Voluntariado del DIF Chiapas, Adriana López Sánchez, y la gestora y vínculo del Laboratorio Siegfried Rhein, Rosa Lilia Trujillo Vera.

Igualmente, el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Alberto Cundapí Núñez; el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Miguel Pacheco Meza y los presidentes de Maravilla Tenejapa, Iván Fernando Hernández Pérez, y de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez. Comunicado de Prensa