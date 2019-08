En Tuxtla Gutiérrez se Refuerza la Seguridad: REC

Tuxtla Gutiérrez.- La obligación de las autoridades es reforzar la seguridad pública con un trabajo en equipo que combata la corrupción para que el presupuesto alcance y se brinden instrumentos dignos a las y los policías, enfatizó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al inaugurar la Feria de Seguridad y Justicia en Tuxtla Gutiérrez.

Tras recorrer los módulos montados por las diferentes instancias encargadas de velar por la población, junto al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Aguilar Rivera, y al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el mandatario señaló que para que las estrategias de seguridad tengan eficacia, es necesario atender con dignidad y reconocer a las mujeres y hombres policías que en su servicio muestran lealtad a la sociedad.

“Estamos decididos a auxiliar, acompañar y realizar acciones de prevención para evitar delitos y poder caminar de forma cordial. La seguridad es cuidar al pueblo, darle protección, diseñar estrategias para que no se den actos delictivos; es seguridad jurídica, humana y nacional, por eso trabajamos con seriedad, responsabilidad y en congruencia con el respeto a los derechos de los elementos policiacos, con el único objetivo de cuidar a la gente”, puntualizó.

Por su parte, Aguilar Rivera detalló que en el marco de este evento, se entregaron 22 patrullas tipo pick up y para este año, se tiene contemplado entregar 138 motopatrullas y 4 mil 963 uniformes que se distribuirán en los municipios; igualmente, resaltó la disposición de los ayuntamientos de sumarse a la política de seguridad que impulsa este gobierno para la dignificación de la policía, así como en la atención puntual de los casos de violencia de género.

En tanto, Llaven Abarca expresó que el propósito de la feria es abrir las puertas de la seguridad a la ciudadanía para que conozca los servicios que se prestan en esta materia, haciendo énfasis en el tema de prevención: “Queremos que en Chiapas los delitos no se cometan, ese es el objetivo y hacia allá debemos trabajar. Con el liderazgo del gobernador nos sumamos al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, teniendo como eje la tranquilidad de las familias”.

Estuvieron presentes: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el titular de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; el jefe de la Región VII de la Guardia Nacional Chiapas-Tabasco, Sergio Ángel Sánchez García; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Salvador Cordourier Solórzano.

De igual forma, el Capitán Carlos Ortega Tejeda en representación de la XIV Zona Naval; el coordinador en Chiapas de la Policía Federal, Alfredo Delgado Drouaillet; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. Comunicado de Prensa