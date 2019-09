Hacienda Entrega al Senado Paquete Económico 2020

* Prevé Presupuesto de 6.1 Billones de Pesos

Ciudad de México; 8 de Septiembre.- El Senado de la República recibió el Paquete Económico 2020, al entregarlo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, dijo que se entrega un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), «realista y sin subestimaciones» de los ingresos, ni el gasto.

«En este Presupuesto se priorizan tres cosas: el gasto en bienestar social, seguridad nacional y sector energético.

“Estamos previniendo un crecimiento para finales de 2019 de 0.6 y 1.2% en el PIB. Habrá más espacio fiscal sin aumentar los impuestos existentes ni crear nuevos impuestos», expresó el funcionario federal.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández (Morena), dijo que el diálogo entre la Secretaría de Hacienda y el Senado, será indispensable en la revisión del Paquete Económico.

«Con este acto hacemos patente nuestro ánimo de mantener y ampliar el diálogo, así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Haremos el análisis de este Presupuesto de manera responsable», indicó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), mencionó que será el Senado en revisar lo correspondiente a la Ley de Ingresos, y se congratuló de que no haya nuevos impuestos.

El secretario de Hacienda dijo que el paquete económico privilegia tres destinos del gasto: bienestar social, seguridad y apoyos fiscales para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dijo que, si bien el gasto en bienestar social no crece, sí se regularizan los programas que fueron incorporados en 2019.

En materia de seguridad, reconoció que la violencia es “un problema creciente en el país, algunas ciudades de acuerdo a indicadores nacionales, están en las más violentas del mundo; es un problema que lastima a las familias, que cambia las condiciones, atacado de manera frontal”.

Dijo que, en este caso, los programas de seguridad “reciben un fondeo adecuado” en el presupuesto, en especial la Guardia Nacional.

A Pemex se destinarán 86 mil millones de pesos, de los cuales 46 mil millones provienen de capitalización directa, y 40 mil millones por una pérdida del derecho asociado a la extracción.

Herrera pidió a la Cámara de Diputados un análisis conjunto del paquete económico, para que su discusión y votación no se reduzca, dijo, a un mero trámite burocrático.

Paquete Económico 2020 Prevé un

Presupuesto a Salud de 128 Mmdp.

De aprobarse el Paquete Económico 2020, la Secretaría de Salud tendrá un incremento de 4 mil 332 millones 449 mil 252 Pesos con respecto a lo que obtuvo en 2019. Sin embargo, los recursos para combatir al sobrepeso y la obesidad serán menores.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el próximo año prevé un aumento de recursos para el Sector Salud al pasar de 124 mil 266 millones 865 mil 116 Pesos a 128 mil 589 millones 314 mil 373 Pesos.

El Programa de Prevención de Control de Sobrepeso y Diabetes tendrá 519 millones 841 mil 453 Pesos, en total son 13 millones 190 mil 480 Pesos menos que en 2019, cuando recibió 533 mil 031 mil 933 Pesos, luego de que la Cámara de Diputados determinara una ampliación.

Debido a que el Congreso de la Unión aún no aprueba la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, en el PPEF aparece el rubro de Seguro Popular, el cual tendría un aumento de mil 322 millones 910 mil 904 Pesos más de lo que tuvo para ejercer en 2019, puesto que recibirá 72 mil 538 millones 391 mil 747 Pesos.

Los recursos para la prevención y ataque contra las adicciones serán mayores el próximo año, al pasar de mil 355 millones 577 mil 460 Pesos a mil 385 millones 729 mil 375 Pesos, lo que significa un incremento de 30 millones 171 mil 915 Pesos.

Los institutos liderados por Zoé Robledo Aburto y Luis Antonio Ramírez Pineda también se verán beneficiados para el ejercicio fiscal de 2020 en caso de que el PPEF sea aprobado en Diciembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasaría de los 755 mil 440 millones 517 mil 446 Pesos a 834 mil 044 millones 144 mil 385 Pesos, es decir, contará con 78 mil 603 millones 626 mil 939 Pesos más que en 2019.

Mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) obtendría un aumento de 26 mil 120 millones 210 mil 647 Pesos.

Se Prevé Presupuesto

de 68 mil 632 mdp al PJF

El Paquete Económico 2020 prevé un aumento presupuestal de casi 5 mil millones de Pesos para el Poder Judicial de la Federación (PJF) comparado con el monto aprobado para el ejercicio 2019.

Según el documento, entregado este domingo por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, en la Cámara de Diputados se calculó un presupuesto de 68 mil 632 millones 467 mil 938 Pesos para el PJF.

Dicha cantidad implicaría un incremento de 4 mil 975 millones de Pesos al presupuesto que actualmente ejerce el PJF que es de 63 mil 656.7 millones de Pesos.

El proyecto prevé una distribución del gasto del PJF para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciba 5 mil 22 millones 495 mil Pesos; el Consejo de la Judicatura Federal, 60 mil 872 millones 172 mil 938 Pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 mil 737 millones 800 mil Pesos.

Gobierno Reduce 58%

Presupuesto Para Tren Maya

Respecto a 2019, el gobierno federal redujo en 58 por ciento el presupuesto destinado en 2020 para el Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el Presupuesto de Egresos 2020, los recursos para este proyecto ascienden a 2 mil 500 millones de pesos, cuando un año antes la suma era de 6 mil millones.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene estimado que el costo total de esta obra esté entre 120 y 120 mil millones de pesos. Agencias