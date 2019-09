Turba Enardecida Incendia la Presidencia, Auditorio y DIF de Escuintla, por Incumplimiento del Alcalde

*LOS INCONFORMES INICIARON LOS ACTOS DE PROTESTA EL LUNES, Y AL NO ENCONTRAR RESPUESTAS DE EVER DANIEL VELAZQUEZ, MOLESTOS INICIARON LOS ACTOS DE VANDALISMO, ENTRE INCENDIOS Y SAQUEOS.

Escuintla, Chiapas; 10 de Septiembre.- Como un acto de protesta por parte de ciudadanos inconformes con la gestión de Éver Daniel Velázquez Javalois como alcalde del Partido MORENA, y por su nula gestión de obras y programas en beneficio de la sociedad escuintleca, la turba enardecida incendió el edificio de la Presidencia Municipal y las instalaciones del DIF causaron destrozos, se dedicaron a saquear artículos y computadoras y otras cosas de valor que nadie pudo evitar.

Personas de esta población ya se habían unido a los manifestantes de la Sierra, y fueron utilizados para que apoyaran el desafuero del Presidente Municipal, según, por incumplimiento de las promesas hechas en campaña.

Después de cometer este primer hecho vandálico, la turba se fue al Auditorio Municipal y sacaron varias sillas al pasillo y les prendieron fuego; ni el vehículo de un Comandante de la Policía Sectorial se salvó, pues también la incendiaron.

La gente estaba enfurecida porque el Edil no dio la cara.

Terminada esta barbarie, y sin haber sido suficiente todo lo anterior, se fueron al DIF Municipal en donde saquearon las despensas que se encontraban en el lugar, y también le prendieron fuego a tres vehículos.

Mauricio Suriano Álvarez, de 45 años de edad, dijo que a punto estuvo de ser golpeado sólo por pasar por el parque, y agregó que durante los años que tiene de vivir en el lugar, nunca había visto un desastre como éste, ni cuando la sucedió lo de la planilla blanca -que hasta hubo una persona muerta- no se dio un caso así.

EL ALCALDE ÉVER DANIEL VÁZQUEZ JAVALOIS NUNCA DIO LA CARA

Escuintla, Chiapas; 10 de Septiembre.- Lo que inició como una simple manifestación de campesinos orquestada por seudolíderes el pasado lunes a las diez de la mañana, cada instante fue aumentando su violencia, al grado de no sólo tomar la Presidencia y pedir la renuncia del edil Éver Daniel Vázquez Javalois por incumplimiento de promesas de campaña; con el pasar de las horas la tensión crece, pues la ciudadanía teme por estos actos inusitados.

Uno de estos hechos de protesta fue haber bloqueado la Carretera Costera, en respuesta, ayer martes, a dos días de manifestar su inconformidad sin que los campesinos sean escuchados y sin llegar a ninguna negociación, las autoridades policíacas llevaron a cabo un desalojo en horas de la tarde, acto que se convirtió en gasolina para apagar el fuego.

Se dice que al enquistarse vándalos en este movimiento social, se protagonizaron sucesos como la quema de la Presidencia Municipal, de ambulancias, así como el edificio del DIF, que primero fue saqueado y posteriormente incendiado.

También las tiendas comerciales aledañas sufrieron rapiña al salirse de control la acción de los manifestantes, que fueron dispersados con gases lacrimógenos, sin embargo, no hubo detenidos.

Alrededor de las diez de la noche, la ciudad de Escuintla se convirtió en un pueblo sin ley al retirarse la Policía Municipal y demás corporaciones, dejando a los habitantes sin protección.

Hasta este momento, la Fiscalía de Distrito no ha actuado en consecuencia restableciendo el orden y estado de derecho en la cabecera municipal, que está viviendo todo un torbellino de violencia nunca antes visto.

Hasta este momento no se tienen cifras de lesionados, daños y detenidos, al menos de manera oficial, a pesar de tener conocimiento de quiénes son los que protagonizaron esta ola de violencia y cuantiosos daños. EL ORBE/ Alonso Castañeda Pineda/Luis Javier Ramos/Corresponsales.