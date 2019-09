Extrancontinentables sin Opciones Deberán Salir por Guatemala: INM

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre.- Migrantes africanos que permanecen en plantón desde hace más de un mes afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI, retomaron las acciones de protesta ante la postura de las autoridades mexicanas de negarles los oficios de salida que les permita el libre tránsito por territorio nacional.

Este jueves, el grupo de extracontinentales nuevamente realizaron sus danzas y cantos tradicionales de manera pacífica en la entrada del inmueble federal, ya que hasta el momento no han encontrado respuesta positiva a la petición de los pases de salida.

Elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional desplegaron una valla de seguridad para impedir que los manifestantes avanzaran hacia la entrada del inmueble, sin embargo, los africanos nuevamente bloquearon el acceso a la estación migratoria para impedir el ingreso del personal y de autobuses que transportan a migrantes asegurados.

En representación de los extracontinentales, Pablo un migrante proveniente de África Central, indicó que llevan más de un mes en plantón y hasta el momento no han encontrado respuesta de las autoridades para obtener los pases de salida y el Instituto Nacional de Migración solo ha caído en contradicciones.

Los migrantes africanos no tienen ningún problema con la Guardia Nacional y la Policía Federal, sus protestas son por la postura de las autoridades migratorias de seguir negándoles los oficios de salida.

Dijo que a pesar de las condiciones extremas en las que se encuentran permanecerán en plantón afuera de la estación migratoria, hasta que se les entregue los salvoconductos u oficios de salida, ya que su intención no es quedarse sino continuar hacia los Estados Unidos.

Otra de las razones por las que retomaron las acciones de protesta, es porque ha circulado en los recientes días que los migrantes africanos tienen Ébola y Sida, lo cual calificó como una mentira y lamentó que las autoridades de salud se presten a circular una falsa información para que la población los vea como una amenaza.

“Queremos desmentir esta información, porque una persona con ébola no puede vivir más de 3 días, y una persona con Sida no podría caminar por semanas, aquí pasó el personal de Brigada Callejera para dar pastillas y no hizo análisis, por lo que es lamentable que den información falsa”, sostuvo.

Señalaron que no permitirán que continúe el módulo de Salud que se había instalado en la explanada de la estación migratoria, tampoco la llegada de personal médico, organizaciones e incluso la ambulancia.

Los africanos han sufrido por las altas temperaturas, las fuertes precipitaciones pluviales, e incluso han pasado hambre, sin embargo, permanecerán en la protesta hasta que las autoridades migratorias les den solución y les entregue los oficios de salida para que continúen su tránsito. EL ORBE/ Marvin Bautista

Nota: Han dicho los del Instituto Nacional de Migración que no van otorgar ningún pase de salida, y que le reclamen a las personas que les han vendido tanto la idea como los amparos en mención.

Todos los migrantes deberán regresar por Guatemala, que es por donde ingresaron, y si las protestas se agravan es porque ya les dijeron una y mil veces que no van a poder avanzar hacia Estados Unidos ya que Donald Trump presiona a México y hasta amenaza con aranceles.

Todo por falsos redentores y despachos que se han prestado para hacer amparos sin valor, asegurándoles a los migrantes y extracontinentales que la ley los protege, cuando todo ha sido un vil engaño, a ellos deben de reclamarles.