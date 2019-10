Sector Hotelero en Crisis Económica al Registrar Ocupación del 30%

*Falta Promoción Turística Para la Zona.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre.- En Tapachula, y prácticamente en todos los municipios de la frontera sur el sector hotelero está sufriendo una debacle económica nunca antes vista, donde las ocupaciones han descendido hasta en un 70 por ciento, debido a diversos factores, pero principalmente derivado al acoso sistemático que están sufriendo los visitantes de Guatemala que quieren hacer sus compras a esta ciudad.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur, informó que en los primeros meses del año la ocupación hotelera en Tapachula ocupaba un 65 por ciento, sin embargo desde el mes de Agosto y hasta los primeros 10 días de Octubre, la ocupación ahora es tan solo del 30 por ciento.

Este panorama se ve reflejado a partir de que la visita de familias guatemaltecas que arribaban a esta ciudad para realizar sus compras y quedarse unos días, ya no ha sido posible, ya que han sido retenidos en la frontera hasta por 10 horas sin que puedan ingresar al país, a pesar de contar con la documentación necesaria, y en algunos casos son extorsionados por las autoridades para poder pasar la frontera.

Los Gobiernos en sus tres niveles se han mantenido ajenos al problema económico que impera en Tapachula, y se han centrado únicamente en el tema de los migrantes, cuyos esfuerzos se destinan a darles dinero y trabajo, mientras que a los sectores productivos se les abandona a su suerte, sin considerar que este sector sería la solución de oferta de empleo y de reactivación económica.

Cuando al sector hotelero le va mal, como es la realidad que existe en estos momentos, es un indicativo de que en todos los giros empresariales están en la misma situación, ya que no hay movimiento comercial en Tapachula, como se tenía hasta antes de la llegada del actual Gobierno, sostuvo.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades para facilitar la llegada de los visitantes guatemaltecos a esta ciudad y a los municipios aledaños, y no se les acose en el funcionamiento de los retenes, ya que estas familias vienen a dejar recursos a esta zona que tanta falta hace para motivar la economía local. EL ORBE/ Marvin Bautista.