Protestan Normalistas por Cancelación de Educación Especial

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre.- Estudiantes normalistas salieron este jueves por la tarde a protestar por las principales calles de la ciudad en contra de la desaparición de la educación especial en el país que planea el Gobierno Federal por ahorro presupuestal.

El contingente partió desde el sur de la ciudad, a la altura de las instalaciones del Internado No. 11, y recorrió todo el trayecto hasta llegar a la explanada exterior de la alcaldía, en donde realizaron un mitin.

Desplegaron mantas y pancartas en las que recalcaron que, con esa medida gubernamental, se afectarán a miles de menores de edad con capacidades diferentes y necesidades especiales, no sólo en Chiapas, sino también en el resto del país.

Durante ese mismo año ya ha habido protestas por el mismo tema en diversas entidades, como la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y otros Estados.

En el caso de la marcha de este jueves en Tapachula, participaron estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial y Educación Primaria de la Escuela Normal “Fray Matías de Córdova”.

Así también de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Especial, quienes también reprocharon la desaparición de la formación por campo de especialización, y la reducción de materias.

En entrevista para rotativo EL ORBE, el representante de ellos, que se identificó como “Iván”, señalo que se vieron obligados a salir a las calles, luego de que, a partir de este semestre, desaparece la Licenciatura de Educación Especial por la de Inclusión Educativa.

En el mitin señalaron que, antes de imponer esas reformas, era necesario dejar en claro el contexto que se vive actualmente en las escuelas.

Por ejemplo, dijeron, “la mal llamada Reforma Educativa tiende a hacer que los niños con capacidades diferentes se adentren en las aulas de escuelas donde los maestros no tienen la especialidad de atención para ellos. La inclusión es una utopía en el país”.

Y es que, según explicaron, en las modificaciones legislativas les están quitando cuatro áreas: Audición y Lenguaje, Motricidad, Intelectual y Visual.

Esas áreas, comentó, son prioridad para la atención a los niños con capacidades diferentes o de necesidades especiales.

“Nuestra lucha es justa, porque no solo nos afecta a nosotros como futuros formadores educativos, sino también a esos niños, la atención que se les va a dar no será la necesaria ni la adecuada”, insistieron.

Además, que a un maestro se le dificulta atender a niños sin ninguna discapacidad y, por lo tanto, cuestionaron sobre qué pasara ahora que tengan a menores con problemas motrices, autismo u otros de ese tipo.

Por ello hicieron un llamado a las autoridades para que se establezcan mesas de trabajo, en las que se puedan buscar soluciones a esa problemática.

En el acto ratificaron su rechazo a los nuevos planes para la formación de profesores en ese ramo, porque modifica el nombre de la Licenciatura por el de Inclusión Educativa; desaparece la Formación por Campo de Especialización, y se reducen a materias optativas.