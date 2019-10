No se Debe Afectar el Turismo por ser de Gran Beneficio Colectivo

*Exhorta Eduardo Ramírez Aguilar.

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, presentó una reserva de la Ley Federal de Derechos, en el rubro turístico, de tal manera que no se afecte a este sector, toda vez que el turismo es una de las actividades que más ingresos deja al país y a otros Estados como Chiapas.

En este sentido, Eduardo Ramírez manifestó que, aunque dijo estar a favor de la Ley Federal de Derechos, se presentaron modificaciones sobre los Derechos de No Residentes y Derechos por Prestación de Servicios Migratorios, pues se pretendía incrementar las tarifas de estos Derechos en un 53 por ciento y 387 por ciento, respectivamente.

Esto -dijo- afectaría frontalmente al sector turístico en nuestro país, disminuyendo la competitividad de México en la materia, pues de aprobarse los turistas asumirían una carga tributaria sin precedente, que ascendería a más del 45 por ciento del costo total del boleto para su internación.

“En México los pasajeros aéreos pagan una de las tarifas más altas del mundo, un turista que compre un boleto redondo a México pagaría sólo por derechos migratorios 1265.00 Pesos, 628.83 más de lo que se paga en 2019”, señaló.

Eduardo Ramírez explicó además, que la industria del turismo en Chiapas genera al menos 55 mil empleos directos, lo cual constituye el 7% del PIB del Estado, por lo que el incremento en la tarifa de los Derechos de No Residente y Derechos por Prestación de Servicios Migratorios afectaría de manera considerable la competitividad del sector turístico de Estados fronterizos como Chiapas y en general de la República Mexicana, que actualmente es la séptima potencia en turismo internacional y el primero a nivel regional lo cual reporta más del 8% del Producto Interno Bruto.

“Para mí resulta especialmente relevante proponer esta reserva puesto que provengo del Estado de Chiapas, que se caracteriza por atraer más de 5 millones de turistas anualmente para los diferentes segmentos del turismo y los negocios”, destacó. Comunicado de Prensa