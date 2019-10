Inaugura Rutilio Escandón Jornada de Sensibilización de la Reforma Laboral

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Jornada de Sensibilización de la Reforma Laboral, donde aseguró que con esta nueva transformación en materia de trabajo se dará certidumbre a las instituciones, porque caminarán acorde a las políticas públicas que impulsa esta administración de defender los intereses del pueblo en un solo frente.

“La Reforma Laboral va a ser exitosa para Chiapas, no será letra muerta, ni se va a guardar en los cajones, le dará agilidad a todos los trámites laborales y transformará al burocratismo en pro del bienestar de la sociedad”, expresó el mandatario chiapaneco desde las instalaciones del Poder Judicial del Estado.

“Esta reforma nos motiva e impulsa a tener certeza en nuestras instituciones, porque se centra precisamente en el crecimiento económico del país pero también en la transparencia, en el respeto de los derechos humanos, en la democracia, en la que todas y todos tenemos la obligación de rendir cuentas”, enfatizó.

Al destacar que en el Poder Judicial del Estado se cuenta con el Centro Estatal en materia de Mediación y Conciliación, que ha obtenido buenos resultados y experiencias, Escandón Cadenas dijo que con esta nueva ley las y los trabajadores tendrán derecho a seguir laborando, aunque ya no pertenezcan a un sindicato u organización; “esto no es más que justicia y sabemos que todo cambio implica también ordenarse en todos los sentidos, incluso económica y financieramente”.

El secretario de Economía y Trabajo, Yamil Melgar Bravo, mencionó que la reforma comprende modificaciones legales que se articulan en torno a la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva, lo cual busca incidir en la desigualdad, productividad laboral y la democratización de la vida sindical. Además, informó sobre la conformación de un grupo interinstitucional el pasado mes de septiembre y la elaboración de la Propuesta de Ley del Centro Estatal de Conciliación Laboral, así como la estructura organizacional de dicho centro.

Estuvieron presentes: el coordinador de Magistrados del Poder Judicial Federal, Fidel Quiñones Rodríguez; la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Sofía Ruiz Olvera; el consejero Jurídico del Gobernador, Cesar Amín Aguilar Tejeda; el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz; y la diputada presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Haydé Ocampo Olvera.

Asimismo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Carlos Enrique Martínez Vázquez; la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Darlene Rojas Olvera, entre otros.